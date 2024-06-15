眼袋手術前 醫：先治療乾眼症

▲乾眼症的人接受眼皮整形，宜小心謹慎。（照片提供／林靜芸）

文／林靜芸

淚液是眼睛的保護膜。眼睛缺乏淚液猶如金魚缸缺水，金魚不會活潑，乾眼的人眼睛痛苦，眼周不會漂亮。

淚液分為3層，表面是油脂層，由眼瞼板的皮脂腺分泌，淚液的油脂猶如麻油雞湯上層浮油，可以保溫，並減少淚液蒸發；淚液中間是水分層，由淚腺分泌，含各種養分；淚液內層是黏液層，與口水類似。

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所謂乾眼症，可能淚液減少，也可能成分不對。眼睛缺少保護，角膜產生點狀，甚至塊狀脫皮，眼睛會有異物感及疼痛。眼睛平常透過淚液視物，淚液不平衡，就像車窗不透明，視力會糢糊。乾眼症還可能眼皮酸澀、發癢、眼屎、黏膩、流淚、眼睛泛紅、畏光等。

乾眼症為了自我保護常眨眼、皺眉、瞇眼，又由於眼睛畏光，照相時，眼皮睜不開，顯出老態，容易產生整形的念頭。

根據一項以892位作過眼皮整形的追蹤研究，26.5%術後發生乾眼症，平均3個月才恢復。術後乾眼症的原因是：淚液成分改變、眨眼能力受損、淚液覆蓋不足。原因是雙眼皮或眼袋手術切除皮膚、眼輪匝肌造成眨眼障礙，腫脹影響眼皮閉合，眼瞼板疤痕干擾脂肪分泌。

術後須持續療程 維持整形效果

該篇研究認為，乾眼的人可以作雙眼皮或眼袋手術，但是術前需治療乾眼症，保持在最好的狀況。手術需注意保留眼輪匝肌，眼瞼板的功能。皮膚切除時，注意不可造成眼皮無法閉合。眼袋外開時注意保留臥蠶的眨眼功能；術後需要控制腫脹，使用抗生素，預防感染，使用類固醇降低發炎，白天以人工淚水，晚上以眼膏滋潤眼睛。

經過規劃的眼皮手術可以使乾眼症的人，眼睛變大、變亮，擺脫眼皮下垂、眼袋的困擾。但是乾眼症的人眼睛只要用眼過度、熬夜或是遇到環境刺激，例如低溫、乾澀、大太陽、空氣污染、冷氣房等，就可能使乾眼症狀加劇，破壞整形的效果。

愛漂亮的乾眼症患者，不要以為整形之後一切OK，還是要好好注意平日生活，才能維持年輕。

（作者為台北聯合整形外科診所醫師）

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