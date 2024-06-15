女腎友腹瀉到難起身 「腸躁症」上身

▲腸躁症影響女性的機率大約是男性的3倍。長期吃什麼拉什麼，建議就醫。（照片提供／王婷翊）

文／王婷翊

1名洗腎多年的女病患被主治醫師發現她越來越虛弱，連起床都會跌倒，細問之下，得知她吃什麼就拉什麼，營養無法吸收，肌肉逐漸消失，以致時常無力而跌倒。

女性發作率是男性3倍

腸躁症（Irritable bowel syndrome，簡稱IBS）是一種常見的功能性胃腸疾病，估計影響女性的機率大約是男性的3倍，總患病率為10%。病狀的表現為反覆發作的腹痛和腸道功能改變，目前沒有特定的標誌物或實驗室參數，臨床上可使用羅馬診斷標準「IV」來診斷，關於羅馬診斷標準IV，在過去3個月內，平均每週至少1天出現反覆發作的腹痛，並伴隨著以下2項或更多的表現：1.與排便有關；2.伴隨著大便頻率的變化；3.伴隨著大便形狀（外觀）的變化。

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腸躁症發生的原因，病生理學尚不明確，但已知許多因素較容易有腸躁症，包括腸道微生物群的改變、腸腦軸、腸道蠕動（或腸壁通透性）、腸道免疫系統功能、胃腸微小炎症、心理壓力、慢性感染、特定營養和食物，以及遺傳因素。

▲腎友吃什麼拉什麼，營養無法吸收，連起身都會跌倒，原來是腸躁症影響。（照片提供／王婷翊）

改善腸躁症有4招

●減少攝取產氣食物，包括可發酵低聚糖、二糖、單糖和多元醇。FODMAP食物含有人體無法正常吸收的大量碳水化合物（例如蘋果、櫻桃、梨、桃子、朝鮮薊、蘆筍、洋蔥、大蒜、豆類、扁豆、核桃、開心果、小麥、黑麥、乳製品、優酪乳和冰淇淋）。然而，低FODMAP（低腹敏）飲食的最大缺點為降低腸道菌叢的豐富度，不建議嚴格限制多元醇攝取。

●依據新的證據表明，在調節腸道免疫系統和腸道微生物群方面，使用益生元（或益生菌）補充劑對許多病人都有益處。

●膳食多酚及其次生代謝產物在維持胃腸道微生物群平衡方面具有關鍵作用，能增加胃腸道黏膜層的厚度，並減少胃腸道炎症，常見富含膳食多酚食物：藍莓、蔓越莓、葡萄、洋蔥、薑黃素等。

●最近的研究指出，由於蜂膠成分的獨特多樣性（尤其是多酚），不僅具有抗氧化作用，還可以調節發炎反應、免疫功能、改善腸道微生物群和胃腸道通透性。

若是持續吃什麼拉什麼，建議就醫，避免讓身體不適，以及導致營養無法吸收，愈來愈虛弱。

（作者為台南新樓醫院腎臟內科醫師）

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