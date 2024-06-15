捐血運動50週年 台灣捐血率8％全球名列前茅

▲台灣捐血運動邁入50週年，近年來國民捐血率維持在8%以上。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕

捐血車對許多民眾來說，已經是稀鬆平常的日常景觀，但在捐血尚未普及時，不只受到民眾排斥，還遭受職業賣血者（血牛）的抗議。中華捐血運動協會理事長葉金川說，台灣如今的捐血率維持在8%，成績放眼全球、名列前茅，也希望未來有更多熱血的民眾願意加入捐血的行列。

台灣捐血運動邁入50週年，近年來國民捐血率維持在8%以上，在世界上名列前茅，捐血量也從第1年3817單位，提高到2023年的285.8萬單位，足足可以填滿6個奧運會標準游泳池，較最一開始成長了738倍。

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葉金川說，台灣推動捐血之初，仍有數萬人以賣血為業，捐血運動因此遭到反彈，但他回憶，「那些賣血的人比受血人還不健康、比受血人還蒼白」，最終在疾病風險、職業賣血者的健康考量下，仍全面禁止賣血，民眾也從一開始的排斥，到現在願意捐血助人。

少子化衝擊 陳建仁號召年輕人熱血響應

前副總統、中研院院士陳建仁提到，台灣至今每12人中，就有1個人捐過血，希望這樣的傳承能夠繼續下去，但在少子化的影響下，年輕人已經越來越少，這樣的情況下，更需要大家出來捐血，也希望未來捐血年齡可以放寬，讓大家有更多時間能夠捐血。

▲前副總統陳建仁昨天出席台灣捐血運動50週年紀念活動。（記者林志怡攝）

健保署長石崇良則說，台灣捐血率高、用血率也高，未來除了呼籲民眾加入捐血外，臨床上也要隨科技進步，尋找輸血以外的替代方案，讓寶貴的資源得到最好的運用，血液中也還有很多細胞、物質可以開發。

68歲護理師 捐血50年見證

此外，規律捐血長達50年、從未中斷的護理師鄭小姐已經68歲。她說，因為父母、弟弟都是癌症患者，她作為護理人員也看到臨床的需求，從18歲就開始規律捐血，也為了一直捐下去，更關注自己的健康情況，到現在還能支援第一線的護理工作，希望未來能有更多年輕人願意捐血，幫助有需要的人。

為紀念捐血運動50週年，中華捐血運動協會、台灣血液基金會等民團發表新書《熱血奔騰50年》，紀念台灣從推廣捐血，到現在國民捐血量自給自足的過程與成果，記載一路上的艱辛與現在的成就，並呼籲民眾加入捐血行列。

▲中華捐血運動協會、台灣血液基金會出版《熱血奔騰50年》，紀念台灣捐血運動滿50週年。（記者林志怡攝）

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