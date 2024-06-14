限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
80歲嬤諱疾忌醫 引發敗血症
〔記者陳奕劭／新北報導〕
新北市1名80歲阿嬤日前出現腹痛不適，自行服用胃藥，沒想到持續疼痛且痛到受不了就醫。經檢查發現是十二指腸潰瘍穿孔導致腹膜炎，醫師緊急為她手術治療，而在救治過程中，阿嬤一度血壓低到量不到，且出現敗血症症狀，經引流感染物質，縫合穿孔部位，術後住院快1個月才返家。
恩主公醫院一般外科主治醫師陳彥嘉表示，腹膜炎泛指腸子發炎、任何出血、感染導致腹膜被刺激發炎的病症，常見的症狀為腹痛與發燒，腹部摸起來僵硬，觸壓會有疼痛等症狀。阿嬤曾因骨折就醫，可能吃多了止痛藥、沒配胃藥或生活情緒壓力致腸道黏膜異常，導致十二指腸潰瘍穿孔。
請繼續往下閱讀...
陳彥嘉指出，阿嬤就醫後，先接受腹部電腦斷層檢查，查看受損部位後，再接受手術治療，過程中同步放置引流管，讓感染物質有出口排出，避免在腹腔內感染。一般而言，若是心肺功能極差、長期臥床、或是其他疾病末期，麻醉手術風險大於腹膜炎本身的病患，則會建議採非手術的保守治療。
阿嬤因腹膜炎引發敗血症，敗血症常有腹痛、發燒、心跳變快、血壓下降等現象，若不緊急治療，會變成多重器官衰竭，因此緊急開刀。
醫師警告 腹痛切勿輕忽
陳彥嘉提醒，不少人與藝人陳亞蘭參與演出的台劇《勇氣家族》中的桂英一樣，有「諱疾忌醫」心態，但小病拖到大病會更難醫治，提醒民眾若有身體不適應及早就醫，並養成定期健康檢查的習慣。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應