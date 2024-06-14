80歲嬤諱疾忌醫 引發敗血症

▲陳彥嘉醫師說明，從患者的電腦斷層掃描中，可以看出黑色的地方是空氣，表示有穿孔現象，才會有空氣漏到腹腔。

（恩主公醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕

新北市1名80歲阿嬤日前出現腹痛不適，自行服用胃藥，沒想到持續疼痛且痛到受不了就醫。經檢查發現是十二指腸潰瘍穿孔導致腹膜炎，醫師緊急為她手術治療，而在救治過程中，阿嬤一度血壓低到量不到，且出現敗血症症狀，經引流感染物質，縫合穿孔部位，術後住院快1個月才返家。

恩主公醫院一般外科主治醫師陳彥嘉表示，腹膜炎泛指腸子發炎、任何出血、感染導致腹膜被刺激發炎的病症，常見的症狀為腹痛與發燒，腹部摸起來僵硬，觸壓會有疼痛等症狀。阿嬤曾因骨折就醫，可能吃多了止痛藥、沒配胃藥或生活情緒壓力致腸道黏膜異常，導致十二指腸潰瘍穿孔。

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陳彥嘉指出，阿嬤就醫後，先接受腹部電腦斷層檢查，查看受損部位後，再接受手術治療，過程中同步放置引流管，讓感染物質有出口排出，避免在腹腔內感染。一般而言，若是心肺功能極差、長期臥床、或是其他疾病末期，麻醉手術風險大於腹膜炎本身的病患，則會建議採非手術的保守治療。

阿嬤因腹膜炎引發敗血症，敗血症常有腹痛、發燒、心跳變快、血壓下降等現象，若不緊急治療，會變成多重器官衰竭，因此緊急開刀。

醫師警告 腹痛切勿輕忽

陳彥嘉提醒，不少人與藝人陳亞蘭參與演出的台劇《勇氣家族》中的桂英一樣，有「諱疾忌醫」心態，但小病拖到大病會更難醫治，提醒民眾若有身體不適應及早就醫，並養成定期健康檢查的習慣。

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