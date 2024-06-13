超夯「瘦瘦針」爆嚴重副作用 女狂吐1個月、食道出血

▲控制血糖藥物需要在醫師處方下使用，以防發生副作用；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

「瘦瘦針」是血糖控制用藥，也被用於減肥用途。但有患者使用一段時間後，因副作用頻繁嘔吐、造成食道出血。糖尿病學會理事長黃建寧指出，腸泌素本來就可能造成腸胃道副作用，若症狀嚴重影響正常生活，務必跟主治醫師討論是否調整治療方案。

「腸泌素」被用於血糖控制，因輔助減肥效果顯著，又被稱為「瘦瘦針」；台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇近期分享一位需要控制血糖、因此嘗試使用腸泌素的患者，該位女性個案施打2、3次後，嚴重併發嘔吐且持續長達1個月，甚至因此吐到胃疝脫、食道裂出血，無法吃東西、脫水，連續就醫都很難改善。

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10-20%患者會噁心、嘔吐

針對腸泌素，黃建寧指出，患者使用後可能出現腸胃道副作用，且過去文獻顯示，約10-20%的患者使用後會有嚴重度不一的噁心、嘔吐反應，但嚴重到造成食道出血的情況並不多見，且為避免患者一下子承受太強的副作用，醫師通常會先從低劑量開始，再慢慢調高到較高的穩定治療劑量。

黃建寧強調，每個人的身體情況都不一樣、能忍受的副作用嚴重度也不同，雖多數患者的副作用2-3個月後會逐漸緩減，但若已經嚴重到會影響正常生活，如不舒服到無法工作、睡眠品質嚴重下滑等，即使覺得自己還能忍受，也要儘速跟主治醫師反應自己的情況，並討論是否調整治療作法。

此外，因腸泌素用於減肥的效果普遍良好，世界各地需求量大、不時出現缺藥，甚至影響糖尿病患者使用。黃建寧說，台灣這段時間也是「一陣一陣的缺」，醫療院所為確保糖尿病患者有藥可用，只有在供貨充足時，才會提供給糖尿病適應症外的治療使用。

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