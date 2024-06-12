每天暴瘦1公斤 胃鏡揪十二指腸癌

▲葉俊杰醫師提醒，民眾若長期有腸胃瘜肉問題，或十二指腸潰瘍等前兆，都是十二指腸癌高風險族群，若合併嘔吐、暴瘦等症狀，務必儘早就醫檢查。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

1名62歲張姓婦人，2年前因連續出現嘔吐、頭暈、血便症狀，還吐到脫水「每天暴瘦1公斤」，但輾轉治療都未好轉，直到急診胃鏡檢查時醫師決定看深一點，才發現十二指腸被腫瘤堵住，立刻轉外科醫師手術切除，醫師切除腫瘤，並保留胃部、胰臟、膽囊等重要器官，讓患者維持正常生活品質。

張姓婦人2年多前連續數週出現腹痛，原以為只是腸胃不舒服，就醫後，醫師都診斷是腸胃炎，但服藥後，遲未改善還暴瘦，直到胃鏡檢查時，醫師決定看深一點，才發現十二指腸已經被腫瘤堵住。

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腹痛、嘔吐、血便 應警覺

亞大醫院一般外科副院長葉俊杰指出，腫瘤位置恰巧在十二指腸中段，在胰臟、膽管、腸道交會點附近，標準作法是進行「惠普手術」，切除部分胃、胰臟頭、膽囊及全部十二指腸與重建，雖可徹底清除腫瘤，但大範圍切除器官及重建，會顯著影響手術後營養吸收，對於患者術後的生活品質造成重大影響。

葉俊杰指出，和醫療團隊評估後，決定針對患者採取「量身訂做」手術，手術中僅切除1/3的十二指腸，清除區域淋巴結，刻意繞過胃、膽管及胰臟等重要器官，不僅確保癌症治療效果，也保全原有器官功能，術後並安排輔助性化療，順利在切除腫瘤與維繫生活品質間取得平衡，患者至今回診透露，「胃口變更好，體重也恢復正常」。

葉俊杰強調，小腸腫瘤（包含十二指腸、空腸及迴腸）十分少見，盛行率僅約萬分之1-2，常見症狀包括：腹痛、血便或嘔吐，不過因事先難察覺，等到發現時，都已擴散至其他器官，往往得一併切除，但隨著醫療技術日益純熟，手術及影像檢查器具更加進步，已可以根據個別病患病況，做到「只切需要切除的部位，不做多餘破壞」，讓患者早日恢復正常生活。

葉俊杰提醒，民眾若長期有腸胃瘜肉問題，或者十二指腸潰瘍等前兆，都是高風險族群，萬一合併嘔吐、暴瘦等症狀，務必儘早就醫檢查，才能及早發現、及早治療。

▲62歲張姓婦人，連續出現嘔吐、頭暈、血便等症狀，檢查後發現罹患十二指腸癌（紅圈處）。（記者陳建志翻攝）

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