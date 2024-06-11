卡痰、口臭、頭暈 胃食道逆流在作怪

▲胃食道逆流常用中藥，實際用藥會因個人體質與症狀有所差異。 （照片提供／許珮毓）

文／許珮毓

●案例1：32歲林小姐感到喉嚨卡卡的已經數個月，好像有痰卻又清不出來，有時在飲食前後會感到更加重，時常反覆地清喉嚨。

●案例2：46歲的李先生咳嗽已經3個月，常在喝咖啡後更嚴重，有時睡到半夜還會咳醒，夜間覺得喉嚨特別乾，甚至有時還會被太太反映口臭很明顯。

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●案例3：38歲的吳先生本身容易消化不良與便秘，加上忙碌，工作壓力大，常常在飯後出現胃脹、胸悶感，伴隨呼吸不順，有時還會有頭暈的感覺。

以上這些困擾的症狀，最終發現都是胃食道逆流在作怪！

其實，胃食道逆流的症狀表現多樣化，除了典型的火燒心與酸水感覺以外，還有許多其他的症狀表現，例如：咽喉異物感、慢性咳嗽與反覆咽喉炎等，常被誤認為是反覆感冒沒有好；有些患者會表現出胸悶、心悸，甚至胸痛的情形，開始會懷疑是心臟的問題；再如其他口腔的問題，例如口乾、口臭以及口瘡等，都可能與胃食道逆流有關。

未伴隨火燒心症狀 常被忽略

這些症狀在一開始可能不容易被察覺是胃的問題，主要原因是患者有時並沒有伴隨典型的胃酸逆流與胃部不適感。然而這些症狀出現的時間如果與飲食有相關性，例如：餐後、空腹較久的時間、特定的食物或飲品所引起，或患者本身容易有消化不良、胃脹腹脹、便秘或胃腸道疾病病史，都有可能引發胃食道逆流！

中醫藥在治療胃食道逆流主要以「和胃降逆、益氣健脾」為主要的治療原則，並且會根據患者發病的原因與個人體質辨證治療，另外，也會視需要搭配藥理研究證明對於中和胃酸、保護胃黏膜有良好功效的中藥，例如海螵蛸、浙貝母、牡蠣、白及等，藉由調整胃腸道的功能來改善疾病。

調整飲食 減少饅頭、包子製品

配合飲食的調整，避免容易引發胃酸或加重逆流的食物，如咖啡、茶飲、菸酒、高脂肪的食物、甜點、柑橘類水果、番茄、香蕉、鳳梨，以及減少容易產氣或不易消化的食物如豆漿、洋蔥、糯米製品、包子饅頭等發酵的食物，皆能對改善症狀有所幫忙！

（作者為桃園、林口、台北長庚醫院中醫內兒科主治醫師）

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