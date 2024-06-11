甲狀腺結節 消融術治療新選擇

▲甲狀腺結節可由患者自我觸摸頸部時發現，或由醫師頸部觸診得知；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／古麒正

甲狀腺結節是甲狀腺內部異常增生的組織，在美國約占總人口的4％。雖然結節大多數為良性，但仍有部分可能是惡性的甲狀腺癌或非甲狀腺轉移性腫瘤；據統計，世界上每年約有1/1000的人口產生甲狀腺癌。

一般而言，甲狀腺結節可由患者自我觸摸頸部時發現，或由醫師頸部觸診得知，又或於超音波檢查時診斷出來。若超音波檢查懷疑為惡性結節、或雖為良性結節但有相關臨床症狀，醫師便會安排超音波導引穿刺檢查，來確認結節的性質，安排後續的追蹤治療，並評估患者是否需要進一步接受侵入性治療。

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良性的甲狀腺結節，雖不會危及生命，但若體積過大（3公分以上），就可能出現聲音沙啞、呼吸困難等症狀，影響生活品質，也有治療的必要。

傳統的甲狀腺結節治療方式，包括甲狀腺素補充、甲狀腺切除等。甲狀腺素補充的治療效果不一，且可能帶來甲狀腺功能亢進的副作用。而甲狀腺切除固然可以根除結節，但也可能會造成甲狀腺功能低下、聲帶麻痺等後遺症。

自20世紀中期起，醫師開始探索以酒精注射消融術治療甲狀腺結節。然而，這種方法可能引發嚴重甲狀腺發炎及感染等問題，且不適用於固體型結節。

局部麻醉 短時間恢復正常生活

近年來，隨著醫療科技的日新月異，「射頻消融術」和「微波消融術」逐漸成為甲狀腺結節治療的新選擇。在超音波導引下，將消融針放置於結節，釋放射頻或微波能量，進行加熱破壞，不但可以避免傳統甲狀腺切除常見的後遺症，還有局部麻醉便可執行、較短時間即可回復正常生活、切口僅針孔大小等優點。

根據臨床經驗，這種療法可使結節縮小一半以上。儘管消融的餘熱可能造成暫時的聲音沙啞，仍有一定的風險，但透過手術中立即降溫治療，幾乎所有患者都能在術後達到完全恢復，因此不失為安全又有效的治療選擇。

（作者為永和耕莘醫院內分泌科醫師）

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