自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

甲狀腺結節 消融術治療新選擇

2024/06/11 05:30

▲甲狀腺結節可由患者自我觸摸頸部時發現，或由醫師頸部觸診得知；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／古麒正

甲狀腺結節是甲狀腺內部異常增生的組織，在美國約占總人口的4％。雖然結節大多數為良性，但仍有部分可能是惡性的甲狀腺癌或非甲狀腺轉移性腫瘤；據統計，世界上每年約有1/1000的人口產生甲狀腺癌。

一般而言，甲狀腺結節可由患者自我觸摸頸部時發現，或由醫師頸部觸診得知，又或於超音波檢查時診斷出來。若超音波檢查懷疑為惡性結節、或雖為良性結節但有相關臨床症狀，醫師便會安排超音波導引穿刺檢查，來確認結節的性質，安排後續的追蹤治療，並評估患者是否需要進一步接受侵入性治療。

良性的甲狀腺結節，雖不會危及生命，但若體積過大（3公分以上），就可能出現聲音沙啞、呼吸困難等症狀，影響生活品質，也有治療的必要。

傳統的甲狀腺結節治療方式，包括甲狀腺素補充、甲狀腺切除等。甲狀腺素補充的治療效果不一，且可能帶來甲狀腺功能亢進的副作用。而甲狀腺切除固然可以根除結節，但也可能會造成甲狀腺功能低下、聲帶麻痺等後遺症。

自20世紀中期起，醫師開始探索以酒精注射消融術治療甲狀腺結節。然而，這種方法可能引發嚴重甲狀腺發炎及感染等問題，且不適用於固體型結節。

局部麻醉 短時間恢復正常生活

近年來，隨著醫療科技的日新月異，「射頻消融術」和「微波消融術」逐漸成為甲狀腺結節治療的新選擇。在超音波導引下，將消融針放置於結節，釋放射頻或微波能量，進行加熱破壞，不但可以避免傳統甲狀腺切除常見的後遺症，還有局部麻醉便可執行、較短時間即可回復正常生活、切口僅針孔大小等優點。

根據臨床經驗，這種療法可使結節縮小一半以上。儘管消融的餘熱可能造成暫時的聲音沙啞，仍有一定的風險，但透過手術中立即降溫治療，幾乎所有患者都能在術後達到完全恢復，因此不失為安全又有效的治療選擇。

（作者為永和耕莘醫院內分泌科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中