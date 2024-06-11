保持正確姿勢 告別職場肌肉痠痛

▲不良姿勢會導致肌肉的負擔；圖為情境照。（照片提供／楊皓涵）

文／楊皓涵

在現代職場中，不良姿勢和重複性動作會導致肌肉痠痛，影響工作效率，並引發健康問題。了解痠痛成因，學習防範之道，以及治療方式等，十分重要。

長時間保持靜止姿勢會導致肌肉僵硬和疲勞，尤其是頸部、肩膀和下背部；錯誤的坐姿或站姿，會增加特定肌肉的負擔；重複性動作，如打字或搬重物，會導致肌肉過度使用；缺乏運動會使得肌肉力量和柔韌性不足，更容易產生痠痛。

請繼續往下閱讀...

坐姿要背部挺直、雙腳平放

預防痠痛，首先要採取正確的姿勢，正確的坐姿為保持背部挺直，雙腳平放，膝蓋彎曲90度，螢幕與眼睛齊高；站姿應均勻分布體重，避免長時間單邊站立。此外，每隔30至60分鐘起身活動，進行伸展或簡單運動，減少肌肉緊張。

瑜伽、游泳 可提高柔韌性

此外，定期運動，如瑜伽、皮拉提斯和游泳，有助於強化核心肌群和提高柔韌性。針對容易疲勞的部位，如頸部、肩膀和下背部，進行全身拉伸，也能預防肌肉痠痛。

按摩、熱敷、冰敷 緩解疼痛

緩解痠痛的方法有按摩、熱敷、冰敷和使用護具。其中按摩有助放鬆肌肉、促進血液循環，緩解疼痛；可用熱敷墊或熱毛巾放在痠痛部位，放鬆肌肉；而冰敷則適用初期肌肉痠痛，有助於減輕炎症和疼痛；使用護具能減少壓力、支持肌肉；良好生活習慣如充足睡眠、均衡飲食和適量運動也能有效幫助。

除了預防和物理緩解方法外，藥物治療可有效緩解影響工作和日常生活的肌肉痠痛。口服非類固醇消炎藥物（NSAIDs），能減少炎症和緩解疼痛；肌肉鬆弛劑適用於肌肉痙攣引起的疼痛，需醫囑使用；外用含布洛芬或雙氯芬酸的消炎鎮痛膏藥可直接塗抹在疼痛部位，減少局部炎症和疼痛。

至於麻醉噴霧或利多卡因凝膠能快速緩解局部肌肉疼痛。補充劑如維生素D、鈣和鎂有助於維持肌肉健康和減少痙攣；魚油或Omega-3脂肪酸則具有抗炎作用，可減少慢性肌肉痠痛。

（作者為台中芯康診所院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法