擦類固醇藥膏 皮下出血長紫斑

▲類固醇藥膏依照強度分成7級，宜經由皮膚科醫師診療後使用；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／王綺嫻

葉先生回家探視母親，被母親頸部下方的皮膚紅疹嚇到。母親表示，已經塗抹藥物，但效果不好。葉先生特地帶母親來醫院求診。

檢查發現，頸部下方有大小不一紅色及紫紅色斑，不痛也不癢。身體其他部位沒有出現類似的紅點。我詢問患者：「您有沒有長期使用什麼藥膏在頸部的皮膚？」

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用了7-8條 皮膚愈變愈薄

她回答：「一開始，脖子下面的皮膚會癢，我去家裡附近的藥局買藥膏來擦，皮膚癢好了，但是出現許多紅色的點點，我就繼續擦藥，紅色點點變大又變多，旁邊也出現更大的紅點，到現在我已經買了7-8條藥膏，還持續使用。」

我告訴她：「您長期使用類固醇藥膏，會讓皮膚變薄，以及真皮層中支撐血管的結締組織漸漸萎縮，血管失去保護及支撐，導致血管破裂。皮下血管破裂之後，原本在血管內的紅血球從血管破裂的部分漏出到血管外，進而出現紅色及紫紅色的紫斑。因為您持續使用類固醇藥膏，而且範圍越擦越大，所以皮下出血愈來越嚴重。」

類固醇藥膏是治療皮膚發炎性疾病非常重要的藥物。類固醇藥膏依照強度分成7級。臉部、頸部、腋下以及私密部位的皮膚較薄，應使用弱效的類固醇藥膏；手掌及腳底皮膚較厚，應使用較強效的類固醇藥膏。

皮膚的外用藥膏，宜經由皮膚科醫師診療後使用，並依照醫師指示的方式塗抹在診療的部位。舉例來說，若因為腳底皮膚有問題，接受皮膚科醫師診治之後拿到的藥膏，就使用在腳底皮膚有問題的地方。不能把剩下的藥膏，在未經醫師診療的情形下，自行使用於臉部。

使用見效就好 勿過度使用

類固醇藥膏的使用應該見好就收。以濕疹為例，皮膚在患有濕疹時，摸起來會有粗糙感，目視可能有脫皮、掉屑或流出滲液等變化。塗抹合適藥物之後，皮膚會恢復光滑，皮膚外觀可能有淺咖啡色的發炎後色素沉澱，此時應停止使用類固醇藥膏。如果繼續使用，就可能出現副作用。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

▲頸部下方出現大小不一紅色及紫紅色的紫斑。（照片提供／王綺嫻）

▲停止使用類固醇藥膏，接受適當治療後，紫斑消退。（照片提供／王綺嫻）

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