過敏性鼻炎 臉上4穴多按摩

▲圖1：穴道按摩抗鼻過敏（資料照）

文／黃英瑜、陳俊良

11歲的小亦（化名）有過敏性鼻炎，每天早上起床都噴嚏連連，鼻水更像是水龍頭一樣流不停，因為長期過敏，使小亦晚上鼻塞無法好好睡覺，白天上學也常常昏欲睡。經過1個月的中藥調理與日常保健，小亦的過敏症狀改善很多，白天的學習也有所進步。

急性期以祛邪通鼻竅為主

中醫認為，過敏性鼻炎是內在不足，與外感風寒或異氣之邪所造成的疾病。因本身肺、脾、腎3個臟腑的不足，使身體容易受到外在氣溫與過敏原的侵擾，出現一系列過敏症狀，如：噴嚏、鼻水、鼻塞、咳嗽、眼睛癢等。

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中藥治療過敏性鼻炎，急性期以祛邪通鼻竅為主，改善過敏症狀，減少噴嚏、鼻水、鼻塞對生活的影響，慢性期則針對個人體質，調補肺、脾、腎3臟，改善個人免疫功能，增強保護力，減輕對外在過敏原的過度反應。

在家時，可以透過穴位按摩與藥膳來調理個人體質，減少過敏症狀。

◎過敏性鼻炎可以多按摩「攢竹」、「印堂」、「迎香」、「鼻通」4穴。（圖1）

●「攢竹」位於眉毛內緣、內眼角上方，有祛風明目，改善結膜炎、鼻炎的效果。

●「印堂」位於額頭，兩眉正中間，有治頭暈，鼻炎的效果。

●「迎香」位於鼻翼外緣，鼻唇溝中凹陷處。

●「鼻通」位於鼻翼上緣，法令紋的起點，兩穴皆可通鼻竅，改善鼻塞、流鼻涕的症狀。

穴位按摩、藥膳調理可緩解

平時早晚可用食指揉按30-50下，達到改善過敏性鼻炎的日常保健。

在家可以煮「黨參山藥補氣湯」與「健脾胃山藥甜湯」來調補肺、脾、腎。

黨參山藥排骨湯（圖2）用黃耆10克、黨參10克、山藥20克（鮮山藥50克）、枸杞1小把，加入適量排骨熬煮，達到健脾補氣，提升免疫力的功能。

如果是小朋友，可以煮健脾胃山藥甜湯來當點心，以山藥20克（鮮山藥50克）、蓮子10克（鮮蓮子25克）、紅棗1-2枚、冰糖少許熬煮至軟化，可以改善肺、脾虛弱，增強免疫力。

（作者分別為桃園、林口、台北長庚醫院中醫內兒科住院醫師黃英瑜、主治醫師陳俊良）

▲圖2：黨參山藥補氣湯材料：黃耆、黨參、山藥、枸杞。（照片提供／黃英瑜）

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