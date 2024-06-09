帶狀疱疹後神經痛 最慘連痛數年

▲50歲以上民眾可自費接種帶狀疱疹疫苗，減少罹患疱疹的機率；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／謝珮甄

58歲蔡阿姨正在接受化療，兩個月後，後背突然開始抽痛，後來連穿衣服摩擦也痛，甚至痛到無法躺著睡覺，約2-3天之後，後背至前胸長了呈現帶狀分佈的小水泡，經診斷罹患帶狀疱疹，1週後，水泡慢慢結痂，但患部神經痛的症狀依舊沒有減緩，甚至比生產還痛。

曾得過水痘 病毒潛伏體內

帶狀疱疹通常為小時候曾經得過水痘病毒，病毒潛伏在體內的感覺神經節，受到刺激時病毒再次活化並大量增生，於胸部、軀幹或臉部的一側引發帶狀分布的紅疹或水泡，因為看起來像一條蛇，俗稱皮蛇。

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國人罹患帶狀疱疹的機率為32.2%，相當於每3人中，就有1人會發生，好發族群為老年人、糖尿病、癌症、免疫力低下患者（有吃免疫抑制藥物），約有10-20%的患者水泡癒合後仍然持續疼痛，約30%的患者3個月之後仍有疼痛的情形，4%患者是劇痛難耐甚至長達數月或數年，這種痛就叫做「疱疹後神經痛」。

研究指出，早期實施神經阻斷術治療、高頻熱凝術或施打肉毒桿菌都可以減緩疼痛及產生神經痛，疱疹後神經痛臨床表現為劇烈疼痛像電流一樣，患者帶有燒灼感也會有搔癢的感覺，在出現水泡之前，疼痛症狀就先出現，約2-5天之後才出現水泡，少數患者長在臉上，尤其是三叉神經，會造成眼睛感染，嚴重甚至引起腦膜炎，或是眼睛視力受損，而有些患者則會造成運動功能受損，造成手無力。

透過飛沫、體液等途徑傳染

建議50歲以上民眾可自費接種帶狀疱疹疫苗，可減少51-96%罹患泡疹的機率，以及68-89%產生疱疹後神經痛的機會，目前有活菌疫苗及重組疫苗，保護效果長達8-10年，但長期免疫功能不全、HIV、化療、末期癌症患者則而不建議接種活菌疫苗；若已罹患帶狀疱疹，可於急性期過後3個月再接種疫苗。

提醒帶狀疱疹會透過飛沫、體液等途徑傳染，發病前2-3天到水泡結痂前，傳染力最高，若家中有嬰兒或孕婦，應避免接觸傳染。平日可規律作息多吃蔬果、減少熬夜、適度運動，減少罹患疱疹的機率。

（作者為新北市立土城醫院神經內科主治醫師）

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