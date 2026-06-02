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健康網》孩子「張嘴睡覺」恐傷臉部發育 醫建議這樣測試

2026/06/02 21:36

孩子反覆感冒、中耳炎治不好？先檢查他是否「張著嘴睡覺」！示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

孩子反覆感冒、中耳炎治不好？先檢查他是否「張著嘴睡覺」！示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子反覆感冒、中耳炎治不好？先檢查他是否「張著嘴睡覺」！丰采美學牙醫診所院長馬永昌在臉書粉專「Dr. BreathE 原氣醫生」表示，這可能不是天生免疫力差，而是顱顏骨架發育太差。

馬永昌表示，經常有家長抱怨孩子：「每個月都在感冒，抗生素吃了一輪又中鏢。」、「晚上睡覺打呼聲比大人還大。」、「白天在學校總是精神不濟、無法專心。」如果孩子還習慣性張著嘴巴呼吸、下巴微微後縮，家長通常會無奈地說：這就是「過敏兒的宿命」

馬永昌表示，這些問題可能是孩子的上顎太狹窄了。「就是這微小的骨骼發育落差，阻礙了孩子的呼吸道。」為什麼上顎太狹窄，會逼孩子用嘴巴呼吸？馬永昌表示，口腔和鼻腔，就像一棟雙層別墅。上顎是一樓（口腔）的天花板，也是二樓（鼻腔）的地板。

當上顎發育不足、變得狹窄高拱；二樓鼻腔的空間就會大幅縮水。通道一變窄，空氣吸不進去，大腦為求生存，只好啟動備案：強迫孩子張嘴大口喘氣。這就是「口呼吸」的開端，也是許多健康問題的第一塊骨牌。

馬永昌表示，長期用嘴巴呼吸，等同讓扁桃腺與氣管無防備上陣。鼻子是人體的空氣清淨機：​鼻腔纖毛能攔截灰塵；黏膜會加溫、加濕空氣；鼻竇會分泌一氧化氮作為天然殺菌劑。當孩子習慣口呼吸，等於鼻子的功能都沒有使用到了。

未經過濾的冷空氣與病原體直接進入喉嚨與下呼吸道，會帶來三個影響：

●扁桃腺與腺樣體慢性發炎：病原體直接刺激淋巴組織，導致扁桃腺與腺樣體肥大；肥大的組織又進一步堵塞呼吸道，讓孩子更依賴口呼吸，形成惡性循環。

●鼻竇炎與上呼吸道感染：失去鼻子的防禦，感冒機率大增；鼻腔狹窄讓鼻竇分泌物難以排出，細菌容易滋生，演變成慢性鼻竇炎。

​●中耳炎反覆發作：耳朵和咽喉間的耳咽管，會因為口呼吸與腺樣體肥大受到壓迫，積水排不出去，中耳炎就容易復發，甚至影響聽力。

​​馬永昌表示，口呼吸對孩子的臉部發育，有著深遠的影響。長期張嘴呼吸，舌頭會自然下墜，無法貼合在上顎；失去舌頭的內部支撐，加上臉頰肌肉的外部擠壓；上顎會變得更窄。久而久之，下巴自然下垂、後縮，臉型變長，牙齒排列不整。我們稱為「腺樣體臉」。這不是天生遺傳，而是大腦為了「吸到一口氣」，被迫改變骨骼生長方向的結果。

​馬永昌表示，過去不少人常以為，牙齒亂，等國中換完牙再來戴牙套就好。如果孩子的上顎已經狹窄、呼吸道受阻，等到骨骼定型再來處理，就會錯失黃金期。近年醫界相當重視「兒童早期矯正」，這不光是為了排整齊牙齒，更是透過上顎擴張的介入，將狹窄的上顎橫向拓寬，從源頭重塑呼吸道的結構。​當上顎空間被打開，身體會出現實質的進步：

​​●打開鼻腔通道：研究證實，上顎擴張能有效增加鼻腔容積，超過六成孩子的鼻腔通氣阻力顯著下降。換句話說，可以幫助孩子順暢地用鼻子呼吸。

​●腫脹的淋巴組織自然縮小：重啟鼻腔防禦後，病菌不再直接刺激喉嚨。研究發現，多數接受治療的孩子，腺樣體與扁桃腺體積都有縮減的趨勢。

​●聽力與發炎狀況改善：上顎擴張帶動耳咽管暢通，能改善反覆中耳積水的問題。同時，鼻黏膜的保濕功能恢復，也能減緩過敏性鼻炎與結膜炎的慢性發炎狀態。

​我的孩子有口呼吸嗎？三個簡單檢查幫你快速判斷：

​●衛生紙測試：在孩子睡著後，拿一小撮撕成條狀的衛生紙，放在孩子嘴唇前方。如果衛生紙明顯飄動，代表他正在用嘴巴呼吸。​

​●聽聲音：孩子睡覺時是否常常打呼？呼吸聲是否沉重？

​●​觀察日常表情：白天看電視或發呆時，嘴唇是否常不自覺微張？下巴是否有後縮的感覺？

​只要符合上述狀況，請提高警覺，建議尋求具備呼吸道評估概念的專業醫師，檢查孩子的顱顏結構與上顎空間。及早拓寬呼吸道，不僅改善外觀，更是在為孩子未來的健康打底。

另外馬永昌補充，打呼的成因非常多樣，包括鼻腔和喉部的解剖異常。例如：鼻中隔彎曲、鼻瘜肉或慢性鼻竇炎等問題會阻塞鼻腔，讓氣流難以通過，迫使患者用口呼吸，而口呼吸更容易引發打呼。所以看診的話我們會先拍呼吸道電腦斷層，確認一下：呼吸道有沒有狹窄、鼻腔阻塞狀況、舌肌有沒有無力。

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