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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

發生率僅3％！膽結石穿牆變腸阻塞 達文西一箭三雕碎石補漏

2026/06/02 16:04

張堯任提醒，右上腹若反覆出現悶痛，務必提高警覺 。（聯新國際醫院提供）

張堯任提醒，右上腹若反覆出現悶痛，務必提高警覺 。（聯新國際醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「原本以為只是胃脹氣，沒想到竟是膽結石跑進腸子卡住！」聯新國際醫院近日收治1名無慢性病史的45歲女性上班族，因連續腹脹、無法正常進食，經1週保守治療仍未改善；進一步安排電腦斷層（CT）檢查後，竟是罕見的膽源性腸阻塞。一般外科醫師張堯任緊急啟動達文西機械手臂，歷時4小時完成「腸道探查取石、膽囊切除、十二指腸瘻管縫合」三合一高難度手術，患者術後恢復良好，觀察1週後順利出院。

張堯任表示，患者最初症狀僅是持續腹脹、食慾下降，且未出現劇烈腹痛或嘔吐，容易被誤認為胃痛或消化不良，加上膽源性腸阻塞在臨床上相當少見，傳統X光診斷率僅約10%至20%，使診斷更具挑戰性。

另經CT檢查發現患者長期慢性膽囊發炎，膽囊壁因結石反覆摩擦而增厚，並與鄰近十二指腸嚴重沾黏，形成「膽囊十二指腸廔管」。同時，1顆約2.4公分的膽結石經由廔管掉入小腸，最終卡在小腸與大腸交界處的「迴盲瓣」，造成機械性腸阻塞，形成少見的「三重地雷」。

張堯任指出，膽源性腸阻塞在所有腸阻塞病例中僅占約1%至4%，而在膽結石患者中，真正進一步演變成膽源性腸阻塞者僅約0.3%至0.4%，屬於極罕見併發症，更特別的是，這類患者好發於80、90歲高齡女性，45歲即發生相對罕見。

張堯任說明，腸阻塞可分為功能性與機械性兩類。功能性腸阻塞多與腸胃蠕動異常有關，通常可透過藥物與保守治療改善；但若是結石堵住腸道的機械性腸阻塞，就必須透過手術移除阻塞物。此次手術的難度，在於患者膽囊與十二指腸間沾黏極為嚴重，周邊又緊鄰總膽管、肝動脈與肝門靜脈等重要結構，稍有不慎就可能引發大出血。

張堯任表示，傳統治療多採分階段手術，先處理腸阻塞，待病況穩定後再進行膽囊切除與廔管修補，考量患者年輕、生命徵象穩定，且不希望接受二次手術，因此決定一次完成三項術式，且達文西機械手臂具備3D高解析放大視野與高靈活度操作優勢，能在複雜沾黏與狹窄空間中，更精準的分離與縫合組織。

聯新國際表示，根據統計國內約有10%民眾罹患膽結石，但其中僅約3分之1會出現症狀，民眾若在吃完油膩大餐後，右上腹反覆出現悶痛、脹痛，甚至疼痛牽引至右肩或後背，不應一味當作胃食道逆流或胃痛，若本身有家族病史，或合併糖尿病、高血脂等風險因子，務必定期檢查。

膽囊與十二指腸發生沾黏後，遭膽結石穿透腸道造成的膽囊十二指腸廔管（箭頭處）。（聯新國際醫院提供）

膽囊與十二指腸發生沾黏後，遭膽結石穿透腸道造成的膽囊十二指腸廔管（箭頭處）。（聯新國際醫院提供）

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