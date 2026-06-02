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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌細胞靠「隱形斗篷」躲追殺 新藥試驗讓6種癌症腫瘤縮小

2026/06/02 14:51

圖為免疫細胞攻擊癌細胞示意畫面。英國最新研究嘗試解除癌細胞躲避免疫系統辨識的機制，協助人體重新發現並攻擊腫瘤。（圖取自Freepik）

圖為免疫細胞攻擊癌細胞示意畫面。英國最新研究嘗試解除癌細胞躲避免疫系統辨識的機制，協助人體重新發現並攻擊腫瘤。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌細胞之所以難以消滅，其中一個原因是它們能躲避免疫系統偵測，彷彿披上一層「隱形斗篷」。英國最新一期臨床試驗顯示，一款實驗性新藥可解除癌細胞的偽裝，幫助免疫系統重新辨識目標。在83名晚期癌症患者的早期試驗中，部分患者腫瘤明顯縮小，研究團隊認為這項策略有望成為未來癌症免疫治療的新方向。

根據《衛報》報導，這款由英國生技公司開發的實驗性藥物，主要作用是抑制一種名為ERAP1的蛋白質。研究人員指出，部分癌細胞會利用這套機制降低自身被免疫系統辨識的機率，如同披上一層「隱形斗篷」。新藥則試圖移除這層偽裝，讓人體免疫細胞重新發現並攻擊癌細胞。

研究團隊表示，這種治療策略並非直接毒殺癌細胞，而是協助患者自身免疫系統恢復辨識能力，因此被視為免疫治療領域的新嘗試。

83名患者參與試驗　涵蓋肺癌、大腸癌等6種癌症

這項一期臨床試驗共納入83名晚期癌症患者，涵蓋肺癌、大腸癌、肝癌、膀胱癌、子宮頸癌及頭頸癌等多種癌別。這些患者大多已接受過其他治療，但病情仍持續惡化。研究結果顯示，在接受新藥合併免疫療法治療後，部分患者腫瘤縮小超過30%，另有部分患者病情獲得控制。研究團隊指出，這顯示解除癌細胞偽裝的策略可能有助提升免疫治療效果。

不過研究人員也強調，這仍是一項以安全性與劑量評估為主的一期試驗，樣本數有限，現階段尚無法證明新藥已具備改變癌症治療標準的效果。後續仍需進行更大規模的二期與三期臨床試驗，以確認療效是否能在更多患者身上重現。

專家指出，研究結果雖令人鼓舞，但距離正式上市及廣泛應用仍有一段路要走。目前最重要的意義，在於提供一種全新的免疫治療思路：不是直接攻擊癌細胞，而是讓免疫系統重新「看見」它們。

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