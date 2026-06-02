自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》網傳搭機「皮帶綁大腿防腰痠」 醫：無實證！注意這2件事

2026/06/02 20:13

有網友說自己在搭機時，用皮帶綁著大腿；整趟航程完全不腰痠。（讀者提供）

有網友說自己在搭機時，用皮帶綁著大腿；整趟航程完全不腰痠。（讀者提供）

〔健康頻道／綜合報導〕搭機出國玩時坐在擁擠的經濟艙，最害怕的當然是腰痠背痛。日前有網友建議，可以用皮帶綁在大腿上，或是用彈力帶、圍巾輕輕綁著，「或許是發揮矯正坐姿功效，從頭到尾完全不會腰痠與臀痛。」

有網友在Thread表示，自己開始用皮帶輕輕綁在腿上，搭飛機的舒適度大幅提升，揮別腰痠、臀部疼痛，安穩度過航程。另有網友提醒不能綁得太緊，或使用易於拆卸的帶子，例如綁行李箱的魔鬼氈，在緊急情況時能夠快速反應。

新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元表示，目前並沒有可靠的醫學證據顯示「搭飛機時用皮帶綁住大腿」可以預防或改善腰痛。

張耀元表示，飛行途中出現腰痠背痛，主要原因通常是長時間維持同一姿勢、腰椎及骨盆周圍肌肉持續緊繃、座椅支撐不足，以及久坐造成的關節僵硬。單純以皮帶綁住大腿，並無法改善這些造成腰痛的根本原因。

張耀元認為，從生物力學角度來看，若將雙腿適度固定，可能讓部分人覺得姿勢較穩定、減少頻繁調整姿勢，因此主觀上感覺較舒服；但這並不代表具有預防腰痛的效果。目前沒有臨床研究證實此方法有效。

反而要提醒的是，若綁得過緊，可能影響下肢血液循環。長途飛行本身就會增加深部靜脈栓塞的風險，因此不建議使用過緊的束帶固定大腿。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中