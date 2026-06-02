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健康網》網傳搭機「皮帶綁大腿防腰痠」 醫：無實證！注意這2件事
〔健康頻道／綜合報導〕搭機出國玩時坐在擁擠的經濟艙，最害怕的當然是腰痠背痛。日前有網友建議，可以用皮帶綁在大腿上，或是用彈力帶、圍巾輕輕綁著，「或許是發揮矯正坐姿功效，從頭到尾完全不會腰痠與臀痛。」
有網友在Thread表示，自己開始用皮帶輕輕綁在腿上，搭飛機的舒適度大幅提升，揮別腰痠、臀部疼痛，安穩度過航程。另有網友提醒不能綁得太緊，或使用易於拆卸的帶子，例如綁行李箱的魔鬼氈，在緊急情況時能夠快速反應。
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新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元表示，目前並沒有可靠的醫學證據顯示「搭飛機時用皮帶綁住大腿」可以預防或改善腰痛。
張耀元表示，飛行途中出現腰痠背痛，主要原因通常是長時間維持同一姿勢、腰椎及骨盆周圍肌肉持續緊繃、座椅支撐不足，以及久坐造成的關節僵硬。單純以皮帶綁住大腿，並無法改善這些造成腰痛的根本原因。
張耀元認為，從生物力學角度來看，若將雙腿適度固定，可能讓部分人覺得姿勢較穩定、減少頻繁調整姿勢，因此主觀上感覺較舒服；但這並不代表具有預防腰痛的效果。目前沒有臨床研究證實此方法有效。
反而要提醒的是，若綁得過緊，可能影響下肢血液循環。長途飛行本身就會增加深部靜脈栓塞的風險，因此不建議使用過緊的束帶固定大腿。
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