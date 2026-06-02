健康網》少子化政策還差一步 專家喊「居者有其屋」3階段解方

TFC臺北生殖中心創辦人曾啟瑞表示，當今年輕世代不婚不生的核心癥結，實源於對高房價。（圖由TFC提供）

〔健康頻道／綜合報導〕針對總統賴清德上週公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項家庭支持措施，TFC臺北生殖中心創辦人曾啟瑞表示，這項政策還欠臨門一腳，不妨延續「耕者有其田」精神，著由社會住宅規畫「居者有其屋」，年輕人才能積累儲蓄、組建家庭、安心養育子女。

曾啟瑞表示，此次政府推出的少子化政策，無論廣度與規模，均堪稱史上最大，可見政府積極回應少子化危機的決心，根據他積累數十年教學與實務的深刻洞察，當今年輕世代不婚不生的核心癥結，實源於對高房價。因此，對鼓勵年輕人成家生育，政策仍缺臨門一腳。

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根據內政部統計，全國已完工社宅僅約4.5萬戶，其中的婚育宅僅千餘戶，對照台灣目前約87.6萬戶租屋族、近2年結婚登記對數約22.6萬對，顯示當前社宅讓新婚夫妻「看得到卻住不到」。

他接著又說，70年前「耕者有其田」政策，讓數十萬農民家庭得以擁有自己的土地，進而積累資產、教育子女，如今台灣面臨更嚴峻的少子化挑戰，同樣需要「居者有其屋」的政策魄力，保障人民基本居住權。

他舉例，國際上已有典範可循，新加坡由政府主導規劃、興建與管理住宅，透過99年長期租賃權、強制儲蓄購屋制度、完善生活機能與嚴格防炒措施，使住宅成為與國家經濟同步增值的資產，讓國民無後顧之憂地發展事業與家庭。

針對國內居住政策改革，曾啟瑞提出3階段方向：短期透過國有土地調整與都市更新，擴大社會住宅供給量；中期則將居住年限從現行6至12年再延長為20至30年，搭配資格審查及保證入住，使真正需求者可長住久安；長期則推動地上權住宅立法與防炒機制，建立類似「台版組屋」制度，讓符合條件的住戶可優先以低於市價取得社宅長期使用權，達成安居目標。

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