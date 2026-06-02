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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》45歲男半夜抽筋、頻尿竟腎衰竭 醫揭5警訊

2026/06/02 15:28

洪永祥診所院長洪永祥指出，半夜頻尿、抽筋等睡眠異常，可能是腎功能下降的重要警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

洪永祥診所院長洪永祥指出，半夜頻尿、抽筋等睡眠異常，可能是腎功能下降的重要警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名45歲男子因高血壓未規律服藥，近半年來經常半夜小腿抽筋、頻尿，原以為只是工作壓力大、睡眠品質差，直到健檢才發現血壓飆到180mmHg，腎絲球過濾率僅剩25分，確診慢性腎衰竭第4期。腎臟科醫師、洪永祥診所院長洪永祥指出，夜間不適有時可能是腎功能下降發出的警訊，必須提高警覺。

洪永祥於臉書粉專「洪永祥診所」發文分享，當腎功能開始悄悄下滑時，它白天不一定會痛，但到了晚上你全身放鬆、血液重新分配時，這些隱藏的警報就會一個個跳出來。如果此時民眾把它當作單純的失眠或太累，可能錯過黃金診療時間。他進一步歸納，腎臟的夜間無聲吶喊，民眾切勿輕忽的腎衰竭5大睡眠症狀：

症狀1：夜間不停抽筋

當腎功能下降，容易造成鈣磷失衡及神經肌肉異常，導致小腿在睡夢中突然劇烈痙攣。

症狀2：夜間頻尿

腎臟開始受損，尤其是腎小管的功能退化時，腎小管的尿液濃縮能力會大幅下降。這意味著，不論是白天還是晚上，腎臟都只能製造出大量「稀釋的尿液」。

症狀3：枕頭越墊越高

如果民眾發現自己最近不自覺地把枕頭越墊越高，甚至要墊兩三個枕頭才睡得著，或者常常睡到一半覺得胸悶、像是溺水一樣被活活悶醒，必須坐起來喘氣才會舒服點，務必馬上看醫生。

症狀4：起床眼皮腫、臉部浮腫

血液中的白蛋白一旦減少，血管內的「膠體滲透壓」就會崩潰，水分沒辦法留在血管內，就會拼命往組織間隙跑，眼皮浮腫往往特別明顯。

症狀5：睡醒後仍有嚴重的疲累感

高濃度的尿毒素會直接干擾我們的大腦神經系統，破壞深層睡眠的結構，讓你雖然看似睡著，但大腦其實一直處於微覺醒的「慢性發炎」狀態。

洪永祥提醒，尤其高血壓、糖尿病患者，以及經常熬夜、生活作息不規律的人，都是慢性腎臟病高風險族群。若上述症狀持續反覆出現，不應單純歸咎於老化或壓力大。一旦有所懷疑時，檢查腎功能一點都不麻煩，只要至診所或醫院，抽血加驗尿，即可守護腎臟健康。

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