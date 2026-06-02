長者預立醫療決定 嘉市37家醫院診所提供免費諮商

中榮嘉義分院家醫科醫師洪恩琪（右二）指出，65歲以上民眾，可免費接受諮商並簽署預立醫療決定書。（中榮嘉義分院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕為了讓長輩在生命末期能擁有更多的自主權，嘉義市醫師公會向衛福部申請獲得全國首筆5800萬元「健康台灣深耕計畫」補助，整合嘉市11家醫院及26家診所，針對65歲以上長輩提供免費預立醫療照護諮商補助，減輕過去需自費約3000元諮商費用的負擔。

日前，68歲李先生在家屬陪同下，前往台中榮民總醫院嘉義分院家庭醫學科簽署「預立醫療決定書」，希望在意識清楚時，親自規畫人生最後一段旅程，減輕子女沉重壓力。

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李先生說，希望在意識清楚時，親自規劃人生最後一段旅程，若未來面臨末期疾病或重度失智等情況，仍能依照自己的意願，平靜且有尊嚴地走完人生，也減輕家人在醫療抉擇上的沉重壓力。

李先生說，他曾目睹長輩因罹患失智症，且未預先交代意願，在生命的最後階段被插上鼻胃管，反覆進出加護病房受苦，當時身為晚輩的他，每做一個醫療抉擇都如履薄冰，深怕違背長輩初衷，那份焦慮與壓力成了他心中揮之不去的陰影。

為了不讓歷史在自己與子女身上重演，李先生選擇跨出這一步，將沈重的醫療決定權掌握在自己手中，用理性的規劃換取感性的善終，落實真正的醫療自主。

中榮嘉義分院家醫科醫師洪恩琪指出，每一位前來簽署預立醫囑的民眾，出發點都是基於對家人深沈的愛，在諮商過程中，醫療團隊專業引導意願人與家屬討論，當未來面臨不可逆轉的昏迷、植物人或極重度失智等臨床情境時，對於維持生命治療與人工營養的取捨。

洪恩琪強調，透過病人自主權利法的保障，民眾能免除未來家人為自己決定生死時的道德沈重感，這不僅是保障個人的尊嚴，更是促進醫病和諧與家庭情感延續的橋梁。

此次嘉市5800萬元「健康台灣深耕計畫」補助名額有限、經費用完為止，有意願了解預立醫療決定的65歲以上民眾，可把握機會預約諮詢。中榮嘉義分院：05-2359630，分機2068、2069。

中榮嘉義分院提醒，預約一場「預立醫療照護諮商（ACP）」，是與家人共同思考生命善終的重要開始。（中榮嘉義分院提供）

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