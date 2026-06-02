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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》突然認不得人別當失智 醫警：恐是「這病症」急性發作

2026/06/02 14:36

長輩剛搬新家、住院或更換病房後，突然答非所問、躁動，甚至認不得家人，神經外科醫師陳品元提醒，這可能並非失智，應盡速就醫，以免延長認知混亂時間；情境照。（圖取自freepik）

長輩剛搬新家、住院或更換病房後，突然答非所問、躁動，甚至認不得家人，神經外科醫師陳品元提醒，這可能並非失智，應盡速就醫，以免延長認知混亂時間；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長輩剛搬新家、住院或更換病房後，突然答非所問、半夜躁動，甚至認不得家人，往往讓人以為是突然失智。基隆長庚醫院外科部主任、神經外科醫師陳品元提醒，長輩出現這種狀況，不是脾氣改變或失智，反而可能是急性譫妄症發作。常見特徵是突然發生、症狀起伏，根本原因可能與感染、藥物副作用、便秘或脫水等相關，提醒應盡速就醫評估，避免觀望超過24小時，以免延長認知混亂時間，增加其他風險。

與失智不同 發作速度快

陳品元於臉書粉專發文表示，長輩突然變得怪怪的，尤其搬家後情緒失控、認知改變，可能不是失智，小心恐是急性譫妄症（Delirium）。他指出，急性譫妄症的核心特徵是突然發作、症狀起伏，可能在幾小時內從清醒到混亂。常見表現包括：意識混亂、幻覺或幻聽、語無倫次、白天嗜睡而夜晚躁動，與失智症最大的差別在於「速度」，譫妄是急性的，失智是緩慢的。

譫妄發作 隱藏5原因

陳品元說，「搬家壓力」等環境改變確實是急性譫妄發作的常見誘因，但許多照顧者經常忽略背後隱藏的根本病因，包括：感染（如泌尿道感染）、藥物副作用、電解質異常、便秘、脫水等，因此，光靠安撫情緒是不夠的，建議立即就醫查找可治療的身體原因。

儘速就醫 勿超過24小時

陳品元提醒，急性譫妄是醫學上的緊急情況，若放著不處理，不僅會延長認知混亂的時間，更可能加速原本的認知退化、增加跌倒風險、延長住院天數，甚至影響長者的長期預後。提醒若發現症狀，切勿觀望超過24小時。

照護5大關鍵一次看

陳品元強調，患者在等待就醫或醫療介入期間，照顧者扮演關鍵角色。提醒應保持環境光線充足（白天開燈減少混亂感）、放熟悉物品在周圍、用平靜語氣反覆確認時間地點、讓長輩戴上助聽器或眼鏡維持感官輸入、避免約束或強迫靜止（反而可能加重躁動）。若家人有類似情況，絕對不能忽視，應盡速協助就醫。

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