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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

學者歐茵西女兒分享母親失智歷程 盼社會同理與正確照護

2026/06/02 12:27

台灣首位東歐文學博士、俄國語文學者歐茵西（右）生前飽受失智症之苦，女兒（左）分享母親發病、就醫到安養的詳細照顧經歷，盼社會同理，也提供許多人未來可能面臨到的問題，提供正確照護觀念。（韋依琳提供）

台灣首位東歐文學博士、俄國語文學者歐茵西（右）生前飽受失智症之苦，女兒（左）分享母親發病、就醫到安養的詳細照顧經歷，盼社會同理，也提供許多人未來可能面臨到的問題，提供正確照護觀念。（韋依琳提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣首位東歐文學博士、台大外文系退休教授歐茵西去（2025）年辭世，享壽84歲，但歐教授生前飽受阿茲海默症之苦，其女兒韋依琳至今尚未完全走出傷痛，但依舊完整回憶這段照護歷程，從最初察覺、個性轉變、拒絕就醫、被害妄想到突發惡化，詳述照顧路上的種種細節，期盼各界能同理失智家庭境遇，並提供患者正確照護。

韋依琳表示，首次察覺母親出現失智徵兆，是2018年奶奶葬禮那天，平常思緒清晰的母親，突然轉身問一件事，但那句話卻無法說完，結尾都是「然後」，表情慌張、整個人停在那裡，自己才想：「媽媽是不是開始失智了？」之後母親雖身體健康、健步如飛，卻會反覆問同樣問題、說些無邏輯句子，有時還忘帶鑰匙或忘記回家。

韋依琳說，母親更明顯的是「個性改變」，從過去有話直說乃至嚴厲，突然變得非常溫柔，「會對我說『她很愛我』。」開始接受別人意見、被反對也不糾正， 而是認同並說謝謝，此轉變比記憶退化更讓人震驚。「我知道母親一向很有素養，但對待親人是比較嚴格的，台灣人文化也不習慣對子女表達『我愛你」這種說詞。」

然而，韋依琳表示，當帶母親去醫院精神科進行評估時，初步鑑定順利，但轉院正式檢查那天，母親突然大發脾氣，拒絕就醫，「她其實知道自己不對勁，而那種『知道』，有可能在心情不好時變成對她的羞辱」。故當日無法完成檢查。

韋依琳說，失智患者情緒起伏大，有時暴怒、有時極度溫柔，能否順利就醫取決於「對的時間、對的情緒、甚至是對的人」，對很多家庭意味著一次次重新預約及嘗試，「我母親對於我小阿姨的建議和輔助一直比較能接受」，最後經小阿姨幫忙完成檢查，確診輕度的阿茲海默症，開始定期服藥。

服藥初期算有些微好轉，但隨病情發展，韋依琳指出，母親終究慢慢記憶衰退，但最讓人擔心的是「被害妄想症」，「由於我出嫁多年，父親健康清醒。每天相處慢慢就出現胡思亂想，會突然懷疑父親有外遇」，化解方法是當母親幻覺時，父親躲到房間並通知女兒，自己再打電話轉移母親注意力，雖有效，但現實不見得永遠能化解，特別是傍晚的「黃昏症候群」（失智患者在傍晚、夜間的行為與意識混亂），後養成每天傍晚固定致電聊天，盡量讓母親保持心情愉悅。

去年5月6日，「那天，父親在家中突然倒下，離開了！」韋依琳難過表示，而母親一整晚看著父親躺在地上，卻無法理解發生了什麼事，事後經法醫鑑定父親是胰臟癌發作驟逝，但那天之後，母親狀況急遽惡化，從原本輕中度、瞬間退化到重度失智。

韋依琳回憶，母親陷入極度焦躁，無法理解丈夫去哪，對自己歇斯底里，「那一刻，母親已不認得我是誰」，經急診醫師評估，母親失去基本定向感，甚至無法說出自己全名，後續安排住進精神科病房，透過準時吃藥、吃飯，慢慢穩定情緒，但自己也為照顧母親而離職。

但住院也有缺點，韋依琳說，母親必須在陌生環境與其他狀況不穩的病人同住，也不得不請24小時看護，且為了避免跌倒，需輪椅代步，而醫院每天只開放2小時訪客陪伴，自己每天都趕著赴醫院至少陪伴一下，「母親卻覺得自己受監禁，常含淚求著我們偷渡她離開，但沒辦法，她的病情可受控制，能在安全的地方是最重要的事。」

住院1個半月後，大舅舅歐晉德（前台北市副市長）協助將母親轉往安養中心，才放心許多，因中心除了藥物控制，也有活動安排與情緒照顧，並透過引導慢慢練習站立行走，避免功能退化。「專業的安養中心可以隨時帶母親出去走動，逛公園，吃吃外面餐廳食物，讓她的笑容增加許多，病情和情緒都穩定很多。」

外界有些認為，為何失智者不能在家照顧？但韋依琳認為，真正問題是「他們不能跌倒，也不能錯過吃藥！」且照顧者也需要睡覺、工作、生活，若一個疏忽，後果可能就非常嚴重，專業機構某程度上，是對病人與家屬都更安全的選擇，然而當母親在安養中心過世，自己仍非常難過「但至少她很慈祥地吃完早餐休息打瞌睡離開的。」讓親屬感覺至少她沒有經歷任何苦痛。

韋依琳最後提到，自己幸運有很多親屬幫忙照顧協助，但並非所有人都有，而照顧失智長輩是一個很龐大的責任，母親生前桃李滿天下，不管是住院或是轉到療養院期間，都有很多的學生輪流來探望。「你不需要一天到晚來，來1次就夠了」，對失智母親來說，親友探訪對其腦袋與身心都有極大幫助。照顧失智長輩是很多人未來可能會經歷的問題：「分享這些細節其實偶爾會擔心母親生前的美好印象，但我相信我母親是希望大家都能夠受到正確的照顧。」

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