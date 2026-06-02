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健康網》温嵐迎重生！自曝險裝葉克膜 醫揭腎結石居家照護5原則

2026/06/02 11:28

温嵐「敗血性休克」後首發聲，這場與死神搏鬥的經歷，讓她學會珍惜生命、重視健康。（資料照，記者潘少棠攝）

温嵐「敗血性休克」後首發聲，這場與死神搏鬥的經歷，讓她學會珍惜生命、重視健康。（資料照，記者潘少棠攝）

〔健康頻道／綜合報導〕歌后温嵐驚傳受腎結石影響造成「敗血性休克」，和死神擦身而過的她，今（2）日在臉書首發聲「被自己打敗」，從敗血症休克直到重獲新生，回憶當時情況十分危急，甚至險裝葉克膜。根據三軍總醫院澎湖分院衛教資料提醒，出院後居家自我照護關鍵在於，每日飲用水份約2000mL-3000mL以上，食物要避免蝦米、小魚乾、牡蠣等高鈣食物，與番茄、葡萄、地瓜、豆類等高草酸食物。

温嵐回憶5月14日清晨，她感覺劇烈腹痛，全身盜汗無力，以為休息一下就會好轉。不過，病情急速惡化，送到醫院急診室才知道，竟有顆2公分的腎結石，而且外面還包著膿泡阻塞了尿路，造成嚴重感染，後細菌迅速進入血液，引發全身性敗血症，進而演變成敗血性休克。她直言「第一次如此真切地感受到，死亡離自己竟然這麼近。」

出院後居家照護5大原則

有關尿路結石病人在出院後居家自我照護之道，三軍總醫院澎湖分院衛教資料提供以下5法供民眾參考：

1.每日飲用水份約2000mL-3000mL以上，喝水時間要平均分配，不可集中某一時段，才能減少復發的可能。

2.吃均衡食物，並減少高鈣、高草酸、高普林、高磷食物之攝取，因其皆 證實與結石發生或復發有關：

●高鈣食物：蝦米、小魚乾、魚脯、旗魚丸、髮菜、牡蠣、豆類製品、鹹菜乾 及奶粉等。

●高草酸食物：番茄、葡萄、草莓、柑桔、李子、梅子、豆類、芹菜、青椒、 菠菜、地瓜、茄子、花生、腰果、杏仁、茶、巧克力。

●高鈉鹽食物：醃製加工罐頭或冷凍食品如：食鹽、醬油、胡椒鹽、沾醬和芹 菜、胡蘿蔔等。

3.若有尿道感染或尿液無法解出時，請儘早治療以防發炎或再結石。

4.適當運動，運動可維持輸尿管蠕動，減少沈澱結晶的產生。

5.依醫師指示按時服藥，定期門診追蹤檢查，如有血尿、腰痛情形，應回醫院檢查，以早期發現早期治療。

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