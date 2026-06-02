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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

肉桂不只用來烘焙 營養師推薦加入咖啡的理由曝光

2026/06/02 10:42

不少人習慣在咖啡中加入糖或奶精增添口感。營養師指出，肉桂除了能增加香氣與天然甜味，部分研究也顯示其可能帶來額外健康益處；示意圖。（圖取自freepik）

不少人習慣在咖啡中加入糖或奶精增添口感。營養師指出，肉桂除了能增加香氣與天然甜味，部分研究也顯示其可能帶來額外健康益處；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多人習慣在咖啡裡加入糖、奶精或風味糖漿增添口感，但營養師指出，若想兼顧風味與健康，不妨考慮加入肉桂。根據美國健康飲食網站《EatingWell》報導，肉桂除了能提供天然香氣與甜味外，部分研究也顯示其可能有助維持心血管健康、穩定血糖及減少發炎反應。

《EatingWell》訪問多位營養師指出，肉桂含有多種抗氧化成分，包括肉桂醛、多酚等植物化合物。部分研究顯示，肉桂可能有助降低低密度脂蛋白（LDL）膽固醇與三酸甘油酯，進而對心血管健康帶來潛在益處，但相關效果仍有待更多研究進一步證實。

此外，肉桂本身帶有天然甜味，加入咖啡後有助減少額外添加糖的需求，對希望控制糖分攝取的人而言，是相對簡單的選擇。

或有助穩定血糖　減少餐後血糖波動

營養師指出，肉桂與血糖調節之間的關聯近年受到不少研究關注。部分研究認為，肉桂可能有助提升胰島素敏感性，並減緩葡萄糖吸收速度，進而降低餐後血糖波動。

因此，有些人會在餐後飲用咖啡時加入少量肉桂，希望同時增加抗氧化物攝取。不過專家也提醒，肉桂並非藥物，無法取代均衡飲食或醫療治療。

除了肉桂之外，《EatingWell》也整理多種適合加入咖啡的香料與食材。例如可可粉能增添巧克力風味，豆蔻可降低咖啡苦味，薑則帶有辛香口感。部分營養師也推薦少量橄欖油，作為增加滑順口感的另類選擇。

報導指出，咖啡本身已富含抗氧化物質，而這些香料更多是作為風味與飲食習慣上的補充。若不喜歡在咖啡中添加任何配料，仍可透過日常飲食攝取相關營養成分。

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