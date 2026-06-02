煙彈使用跨世代 桃園醫院：成癮治療看見的不只是毒品

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，煙彈使用跨越不同年齡層，使用時機或原因也不相同。（桃園醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕近期煙彈相關議題受到社會高度關注，從校園、社區到毒駕事件，社會大眾討論的焦點多集中在如何查緝毒品、預防毒駕及降低毒品流入社會，衛生福利部桃園醫院精神部主任蘇柏文從戒癮治療門診及矯正機關醫療服務中觀察到一個值得關注的現象，煙彈使用並非侷限於特定族群，而是跨越不同年齡層，背後的使用時機或原因卻不相同。

蘇柏文表示，部分年輕族群接觸煙彈的原因，包括好奇、同儕影響、無聊、放鬆、紓解壓力或改善睡眠，而中高齡個案可能長期使用其他物質，因戒斷不適、情緒困擾、睡眠問題或尋求替代物質而開始接觸煙彈。然而，部分煙彈可能含有依托咪酯等成分，原本屬於醫療用途的麻醉藥物，使用後可能影響專注力、判斷能力及反應速度，增加交通事故風險。

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蘇柏文表示，臨床上也發現，大部分使用者熟悉毒品帶來的效果，卻不知道其相關風險，有些人即使知道風險，仍可能因僥倖心態或當下需求而做出冒險行為，這與酒駕防制工作長期面臨的挑戰有些相似。

蘇柏文認為，毒品問題固然需要透過查緝與執法降低危害，但醫療上若希望從根本減少毒品對個人與社會造成的影響，仍需要理解一個人為何持續渴求毒品帶來的效果。在治療現場看到的成癮問題，往往是多重因素交互影響的結果，包括失眠、焦慮、憂鬱、家庭衝突、人際孤立、工作壓力、經濟困難等，當一個人長期處於壓力與痛苦之中，毒品有時便成為最快速、最容易取得，也最容易產生效果的因應方式。

蘇柏文表示，桃園醫院在成癮治療過程中，除了評估毒品種類、使用頻率與戒斷症狀，也會進一步了解個案目前面臨的生活處境、情緒困擾、人際關係及未來期待。而成癮治療並非一次門診就能改變，也不是單純要求個案立即停止使用毒品，對於仍在使用煙彈或其他毒品的人而言，現階段或許更重要的是學習如何保護自己與他人，避免毒駕或其他傷害事件發生，同時開始認識自己的使用模式，以及毒品在自己生活中扮演的角色。

桃園醫院精神部表示，若民眾或家屬對煙彈、毒品使用、戒癮治療或相關法律議題有疑問，不一定要等到問題變得嚴重才尋求協助，無論是想了解相關風險、討論目前使用狀況，或正在思考是否改變，都可以先與醫療團隊聯繫。

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