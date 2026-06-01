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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

「手斷能接，蛋碎要命！」重機男車禍斷手掩蛋疼 醫護揪出破裂睪丸救命

2026/06/01 09:45

一名年輕男騎士日前在行經恆春時發生嚴重車禍，當下雙手前臂骨折。示意圖與本案無關。（民眾提供）

一名年輕男騎士日前在行經恆春時發生嚴重車禍，當下雙手前臂骨折。示意圖與本案無關。（民眾提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕許多重機騎士追求在恆春半島「追風」的快感，但萬一不小心「雷殘」，下場可能不只是痛到想哭，還可能斷後！1名年輕男騎士日前在行經恆春時發生嚴重車禍，當下雙手前臂骨折、形狀驚悚，正當焦點都集中在「手斷了」的時候，恆春南門醫院醫護團隊憑藉敏銳觀察，發現騎士的「胯下」其實比「手下」更危急，成功在關鍵時刻攔截了足以引發敗血症的睪丸破裂危機，保住患者的下半身生機。

該名騎士送抵南門醫院急診室時，雙前臂呈現嚴重的開放性骨折，甚至伴隨手腕脫臼，傷勢極度醒目。由於患者當時正承受巨大的骨折劇痛，第一時間並未察覺下腹部的重創，醫療團隊先行針對雙手傷勢進行清創與穩定。

恆春南門醫院醫護團隊憑藉敏銳觀察，發現騎士的「胯下」其實比「手下」更危急。（醫院提供）

恆春南門醫院醫護團隊憑藉敏銳觀察，發現騎士的「胯下」其實比「手下」更危急。（醫院提供）

然而，住院觀察期間，細心的醫護人員在協助排尿時發現患者出現血尿，且原本隱藏在車衣下的陰囊處開始出現異常腫大。院長隨即指示泌尿科醫師進行緊急會診，超音波一照，果不其然，下腹部因強大衝擊力導致「睪丸破裂」，若不處理，壞死與感染將隨時奪命。

面對「手斷」與「蛋碎」的選擇題，南門醫院醫療團隊展現專業判斷，認為骨折雖痛但不立即致命，而睪丸破裂引發的感染卻是迫在眉睫。院方隨即啟動跨科室合作，由泌尿科搶先上陣實施「緊急睪丸切除術」，清除毀損組織並徹底止血防止感染。

恆春南門醫院一開發現騎士的手骨折嚴重。（醫院提供）

恆春南門醫院一開發現騎士的手骨折嚴重。（醫院提供）

待生命跡象穩定、危機解除後，隔日再由骨科團隊接棒，進行長達數小時的雙前臂骨折復位手術。這場「先保命再保手」的接力賽最終圓滿成功，騎士在術後病況穩定，目前已順利出院返家休養。

南門醫院表示，重大車禍的撞擊力道巨大，傷患往往會被最明顯的傷口（如骨折）分散注意力，卻忽略了內臟或生殖器的隱形傷害。若不幸發生事故，術後的觀察期至關重要，一旦發現血尿、腹痛或其他不明腫脹，務必第一時間告知醫護，才不會讓隱藏的「殺手」有機可乘。

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