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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

監委批枸杞管理規範有漏洞 食藥署：與國際原則相同

2026/05/31 17:56

監委今日則透過新聞稿質疑，枸杞作為中藥材、食品與飼料的檢驗標準存在差異，恐有不法商品流入市場。（圖取自freepik）

監委今日則透過新聞稿質疑，枸杞作為中藥材、食品與飼料的檢驗標準存在差異，恐有不法商品流入市場。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕去年消保協會抽驗式售枸杞產品，並指出其中數件不符合「枸杞鮮果」相關重金屬檢驗規範，監委今日則透過新聞稿質疑，枸杞作為中藥材、食品與飼料的檢驗標準存在差異，恐有不法商品流入市場。對此食藥署強調，中藥材的使用情境與食品截然不同，食藥署也依風險進行邊境查驗、後市場稽查。

台灣消費者保護協會去年抽驗30件市售枸杞產品，全數驗出鎘、鉛等重金屬，雖均符合中藥材相關規範，但以「枸杞鮮果」標準檢視，其中4件鎘不符合標準，2件鉛不符合標準，並質疑現行法規缺少「果乾」相關檢驗規範。

食藥署於消保協會發布相關檢驗結果後說明，僅經如乾燥、濃縮等脫水程序的產品可依脫水或復水的倍數，或依產品脫水前後的實際水分含量，回推適用限值，相關情況交由衛生局行政調查。

然而，監察院監委田秋堇、蔡崇義指出，衛福部當次回應中曾提及，按「農業部網站」所記載4倍枸杞乾燥率回推換算，案內品項均符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」所定重金屬限值，但現行相關規範不夠周延，只規定生鮮型態枸杞重金屬限量基準，與現行市售產品以乾燥產品為主的情況存在落差。

監委質疑，枸杞等18種藥食同源品項產品可以透過「飼料」、「中藥製劑原料」及其他「免食品輸入查驗」等途徑進口，其中食藥署只抽批查驗以「食用」名義進口的品項，且未檢驗重金屬砷、汞含量，恐有不法產品以飼料用等名目輸入後流入食品市場，且衛福部應與農業部就藥食同源品項統一源頭管控標準。

對此食藥署回應，我國對食品中重金屬之管理原則與聯合國食品標準委員會（Codex）、歐盟等國際管理原則相同，如產品僅經乾燥處理，即應依乾燥率回推適用之限值，衛生機關於實際稽查抽驗乾果時，可要求業者提供產品乾燥率，或自行依常見產品水分含量資料或水分含量檢驗數據進行換算。

食藥署也指出，對於監委質疑中藥管理與其他用途的標準差異，中藥材之服用劑量、頻率及對象皆與食品截然不同，因此食品與中藥材之評估及管理原則不同，研訂之標準亦具有差異。食品中如檢出砷及汞等未訂食品中標準之物質，仍得依實際風險評估結果，決定個案管理措施。

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