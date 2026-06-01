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健康網》起床先喝咖啡竟NG 醫揭最好時間點 兼顧燃脂與睡眠

2026/06/01 06:21

研究顯示，運動前30分鐘喝咖啡可提升脂肪氧化效率；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，運動前30分鐘喝咖啡可提升脂肪氧化效率；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你喝咖啡的時間對了嗎？新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，一杯咖啡喝對時間，可多燃燒29%的脂肪；喝錯時間，卻讓人多累積1碗飯的熱量。咖啡不只是提神飲品，更可能影響燃脂效率與睡眠品質。他建議，喝咖啡最好時間點為：起床後60分鐘再喝第1杯；運動前30分鐘喝，搭配1匙無糖豆漿或乳清，燃脂效率最大化；下午2時後不再碰咖啡。

蕭捷健於臉書粉專「減重醫師 蕭捷健」發文分享，有位學員來看診、黑眼圈很重。學員每天下午都會去運動，體重就是卡住。學員習慣早上一起床就灌一杯大冰美式，因為前一晚都沒睡飽，不喝沒辦法上班。後來請他調整喝咖啡的時間，延後到下午運動前30分鐘喝，盡量睡滿7小時，其他什麼都不改。這樣不只改善睡眠，還成功減重。

運動前喝燃脂增29%

蕭捷健分析，根據《國際運動營養學會期刊》研究，受試者在運動前30分鐘攝取咖啡因後，早上運動時脂肪氧化量增加10.7%，下午運動時更增加29%，運動強度也同步提升11%至13%。換句話說，同樣跑30分鐘，喝對咖啡的人比沒喝的人，多燃燒了快3成的脂肪。

他提醒，起床後30-60分鐘內，人體本來就會自然分泌皮質醇幫助清醒，若立刻大量喝咖啡，長期可能干擾身體調節機制。另一個常見錯誤是下午太晚喝咖啡，由於咖啡因半衰期約5至6小時，下午3點喝下咖啡，晚上體內仍殘留不少咖啡因。

《Journal of Clinical Sleep Medicine》研究發現，睡前6小時攝取約兩杯美式咖啡的咖啡因量，可能讓入睡時間延長、總睡眠時間減少超過1小時，深層睡眠減少超過40分鐘。而深層睡眠正是身體修復與能量代謝的重要時段，睡不好也可能影響隔天熱量消耗。

蕭捷健建議，咖啡應被當成提升運動表現與燃脂效率的工具，而非疲勞時的救急飲品。掌握起床60分鐘後飲用、運動前30分鐘補充，與下午2點以後避免攝取，畢竟睡前8小時是安全線等原則，較有機會兼顧減重與健康。

蕭捷健總結，把咖啡放在對的時間，它一天可以幫你多燒掉幾百大卡。放錯時間，它一晚就讓你少燒一碗飯。

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