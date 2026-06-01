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健康網》天天補維生素C還感冒 醫揭關鍵原因

2026/06/01 08:18

健康網》天天補維生素C還感冒 醫揭關鍵原因

研究顯示，維生素C未明顯降低一般健康族群的感冒發生率；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每到感冒季節，不少民眾會開始補充維生素C，希望藉此降低感冒風險。然而，桃園文新診所院長戴曉芙引述研究指出，規律補充維生素C未必能讓人比較不容易感冒，但在感冒期間，可能有助減輕症狀嚴重程度。因此，與其期待維生素C成為「防感冒保證卡」，不如將其視為感冒時的輔助工具，並搭配充足睡眠、均衡飲食及良好衛生習慣。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，一到感冒季，很多人會開始補維生素C。有人泡發泡錠，有人吃高劑量錠劑，也有人覺得只要多補一點，就能可以不感冒。這個觀念很常見，討論維生素C的效果時，應分開看待「預防感冒」、「縮短病程」及「減輕症狀」3個不同面向。

戴曉芙說明，過去Cochrane系統性回顧曾整理多個隨機對照試驗，結果顯示，對一般健康族群來說，規律補充維生素C，並沒有明顯降低感冒發生率。也就是說，平常多吃維生素C，不能期待自己因此較少感冒。

她接著表示，維生素C的角色不能因此完全否定。2023年統合分析，整理10個試驗、15個比較後發現，維生素C補充與感冒嚴重度下降有關，整體嚴重度約下降15%。在部分同時分析輕微與嚴重症狀的研究中，維生素C對較嚴重症狀的持續時間較有影響，對輕微症狀則沒有明顯差異。

戴曉芙認為，較合理的期待是將維生素C視為感冒期間的輔助選項，而非預防感冒的萬靈丹。若平時蔬果攝取不足，適度補充維生素C有助填補營養缺口；但若希望藉由補充維生素C來避免感冒，則可能需要調整期待。

戴曉芙總結，保健品可以作為健康管理的輔助工具，但真正影響免疫力與健康狀態的，往往仍是規律作息、充足睡眠、均衡飲食、良好通風及勤洗手等生活習慣。這些看似平凡的日常累積，才是維持健康的重要基礎。

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