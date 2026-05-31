健康網》夏夜失眠恐是暑熱作怪 中醫教4招養心助眠

中醫師王大元建議，適量補充水分、維持室內通風及睡前放鬆身心，有助改善夏夜睡眠品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕夏天夜晚總是翻來覆去睡不好，甚至半夜容易驚醒嗎？中醫師王大元指出，若失眠同時伴隨口乾舌燥、頭暈頭脹及全身無力等症狀，可能與暑熱累積有關。他建議民眾夏季養生應以防暑與養心為重，除了適量補充水分及電解質外，睡前1至2小時可透過伸展或泡澡等方式放鬆身心，並將冷氣溫度維持在26-28度，有助提升睡眠品質。

王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文分享，中醫認為「暑為陽邪，其性炎熱」，夏季高溫容易耗傷人體氣血津液，當身體長時間處於悶熱環境或流汗過多，暑熱便容易滯留體內。若暑熱擾心，心主神明，可能出現失眠問題，尤其是睡到一半或接近凌晨就醒過來的困擾。

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他接著表示，不只如此，除了睡眠問題外，也常見頭昏腦脹、口渴喜冷飲、小便偏黃、胸悶噁心、精神不濟等表現。若暑熱進一步加重，更可能出現體溫升高、頭痛劇烈、噁心嘔吐等中暑症狀，不舒服的感覺可能延伸到隔日。

王大元建議，夏季養生首重防暑與養心，適量補充水分與電解質，睡前1-2小時可適度放鬆身心，例如伸展、閱讀或泡澡，避免劇烈運動及長時間滑手機。冷氣溫度建議維持在26至28度，搭配循環扇保持空氣流通，避免忽冷忽熱影響睡眠。

王大元補充，民眾也可以透過食物調節，白天可適量飲用減糖的綠豆湯、仙草茶、洛神花茶或酸梅湯等消暑飲品，幫助清熱生津。

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