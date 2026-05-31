健康網》楊双子眩暈發作停演講 醫曝6大病因一次看

作家楊双子以小說《臺灣漫遊錄》奪下國際布克獎，近期受眩暈所苦。（圖取自楊双子臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕作家楊双子以小說《臺灣漫遊錄》奪下國際布克獎，她馬不停蹄展開海外宣傳行程，卻因眩暈症宣布暫停所有演講邀約至2029年。根據東元綜合醫院衛教資料指出，眩暈在台灣的盛行率將近3% ，頭暈發作時通常會有頭重腳輕的症狀， 或天花板在轉、地板在轉的症狀。一旦發生肢體無力、吞嚥困難、複視等中樞型眩暈症狀，有可能是中風、腦出血、腦瘤警訊可能危及生命，需高度小心。

楊双子透露，本月3日是第一次明確認知到自己眩暈發作，而在正式發病前幾天，其實就曾在睡夢中出現輕微症狀，目前她仍在學習與眩暈症共處。整個5月幾乎都處於高強度工作狀態，先是在英國參與國際布克獎相關活動，接著又馬不停蹄前往南韓展開打書巡迴。雖然主觀上仍認為能夠負荷這樣的工作量，但身體顯然已無法跟上節奏。她貼文曝光後，不少網友留言替她打氣。

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東元綜合醫院表示，眩暈在日常生活中很常見，也是來急診就醫的一個大宗，大概就像頭痛一樣，每個人多少都曾感受過這些問題。頭暈有多常發生呢？在台灣的盛行率將近 3%，以台灣人口計算大約69萬人有這個困擾，且復發率可高達 3成。

●症狀

頭暈發作時通常會有頭悶悶沈沈、頭重腳輕的症狀，另外也有些人會有天花板在轉、地板在轉、傾斜搖擺的症狀。

●病因

主要分為周邊型眩暈以及中樞型眩暈2大類，其中又以周邊型眩暈為主，占了70-80%，以下為常見原因:

周邊型眩暈（最常見）

1.良性陣發性姿勢性眩暈

為所有眩暈裡面最常見的原因，發生於頭部或頸部移動至某個特定位置時會有天旋地轉式的迴轉性眩暈症狀，也會有走路搖晃不穩的頭暈症狀。

主要是因為前庭系統的耳石會脫落在異常位置，過度刺激毛細胞的擺動，產生暈眩眩暈持續時間為數秒-2分鐘不等，不會伴隨耳鳴及聽覺障礙。

2.前庭神經炎

神經炎就是神經發炎。神經跟其他器官一樣有可能會遭受細菌跟病毒的感染，或是因為壓力太大及過勞而導致免疫力下降，因而造成前庭神經發炎。最常見就是患者因為嚴重感冒，病毒影響到前庭神經產生發炎，就會產生眩暈。

3.梅尼爾氏症

常見於壓力大且工作繁忙的壯年族群，梅尼爾氏症容易因壓力過大而發作，因此常見於30-50歲正值全力拼事業的壯年族群身上，且女性病例多於男性。一般梅尼爾氏症患者會有眩暈、耳鳴、突發性耳聾症狀，症狀發作時間從數分鐘長至數小時。

中樞型眩暈（不常見但可能危及生命，需要高度小心）

1.椎基底動脈循環不全症

通常發生於年齡60歲以上，這症狀往往合併糖尿病、高血脂、血液過於濃稠（如：紅血球過多症），也可能因為動脈硬化、血栓、或是頸椎壓破造成供應平衡神經的血流受阻，同時伴隨神經學症狀，如：肢體麻木、感覺障礙、吞咽困難、視力減退等。

2.腦部缺血

腦部缺血原因可能是血管被血栓堵住，或是血管出現膽固醇堆積硬化（動脈粥狀硬化）所成。有時也會因為心臟的因素，導致被送到腦部的血液不足導致缺血。

3.腦出血

腦出血則可能來自於長期未控制好的高血壓，在高壓的環境下血管壁被「撐破」所造成的。此外，也有可能是患者本身有凝血功能上的問題，導致腦部自發性出血。

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