健康網》係金吶！滑手機滑到忘記呼吸 2步驟幫身體重開機

物理治療師許媁甯表示，長時間專注滑手機時，部分人可能不自覺進入短暫憋氣狀態，透過「生理性嘆氣」練習，有助於重啟順暢的呼吸節奏；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否經常在滑手機或專注地回覆訊息時，突然會不自覺地吸一大口氣，這才驚覺自己剛剛都在憋氣狀態！物理治療師許媁甯指出，這個現象為「螢幕憋氣症」，一旦呼吸頻率被打亂，體內二氧化碳堆積，人變得昏沉、注意力下降，最後形成了一連串緊繃無力的惡性循環。

為什麼我們的大腦會「忘了」下令呼吸？許媁甯在臉書專頁「許媁甯物理治療師」發文分享，當人們專注盯著螢幕、接收大量資訊時，大腦可能誤以為身體正處於「狩獵」或「應戰」狀態，進而啟動交感神經，使身體進入「戰或逃」模式。在這種狀態下，為維持高度專注與視覺穩定，身體會反射性緊縮核心肌群，導致橫膈膜活動受限，出現如同「活塞鎖死」的狀況，進一步影響正常呼吸節奏。

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藉生理性嘆氣改善呼吸

許媁甯說明，一旦呼吸頻率被打亂，就可能形成「憋氣連鎖反應」。體內二氧化碳逐漸堆積後，人會開始出現昏沉與注意力下降的狀況，而原本應主導呼吸的橫膈膜無法順利運作，身體只好動員脖子肌肉協助吸氣，導致全身進入緊繃與無力交錯的循環，讓呼吸問題進一步加劇。

如何重置螢幕憋氣後的神經狀態呢？許媁甯建議，民眾不妨藉由「生理性嘆氣」改善，步驟如下：

●吸氣再吸氣： 鼻子吸氣在快吸飽時，再快速多吸1小口氣，來撐開肺泡。

●長長吐氣： 用嘴巴緩慢地吐氣，直到排空，幫助二氧化碳排出。

這個動作能幫忙重整二氧化碳比例，讓「活塞」重新開始順暢運作。

許媁甯總結，「螢幕憋氣症」提醒現代人在高度使用數位裝置的同時，呼吸節奏可能在不知不覺中被影響。適時覺察並進行呼吸調整，有助於減少憋氣連鎖反應帶來的不適，讓身心回到較平衡狀態。

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