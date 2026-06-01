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健康網》失智長者「好端端」更要防詐騙！醫：失去錢的判斷力

2026/06/01 09:19

不少失智長輩因為病情，失去判斷力而落入詐騙陷阱。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少失智長輩因為病情，失去判斷力而落入詐騙陷阱。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕日前曾發生針對失智者的詐騙的案件，有長者因此損失慘重，相當惡劣、令人髮指，卻是難以防範。精神科醫師楊聰財表示，為什麼失智症長者看起來「好端端」，卻會毫無防備把錢給別人？

許多人以為，失智症只是「記憶不好」。只要長者還能聊天、認得家人、說話流暢，就代表情況不嚴重。但事實上，失智症最早受損的是判斷能力、風險評估能力、衝動控制能力、社會警覺能力，以及財務決策能力。

失智症真正危險的地方，常常出現在大腦的「前額葉」功能退化。前額葉負責執行功能、判斷力、衝動控制、社會決策與財務風險評估。當這個區域退化後，長者可能變得過度相信他人，對陌生人失去戒心，也無法察覺電話詐騙、假投資、假交友、假結婚或假慈善背後的危險訊號。

正常情況下，大腦會提醒我們：「等等，這件事不合理。」但失智症患者的大腦，可能已經無法啟動這種懷疑機制。

在金錢決策上，健康的大腦會評估風險、後果、機率、合理性與對方可信度。但當前額葉退化後，患者可能看不出不合理的高利率，不理解合約陷阱，也無法想像資產流失後會造成什麼後果。這也是為什麼有些退休老師、銀行主管或原本很精明的人，仍可能把畢生積蓄交給陌生人。這不是智商突然消失，而是大腦的「決策系統」壞掉了。

此外，部分失智症，特別是額顳葉型失智症，也會影響社會判讀能力。患者可能無法理解人際界線，容易被甜言蜜語操控，甚至陷入戀愛詐騙或危險關係中。這些長者不是笨，而是大腦已經失去保護自己的能力。

家屬最容易困惑的是：為什麼長者明明對答如流，卻已經失去判斷力？原因在於語言功能與判斷功能並不是同一套系統。大腦就像一家公司，不同部門各自負責不同任務；其中前額葉則負責決策與判斷。所以，有些患者語言能力仍然很好，社交禮貌也還在，表面看起來很正常，但內部的「風險控制部門」可能已經失靈。這也是家屬常誤判病情的原因。

若長者開始出現重複提款、異常購物、不合理投資、過度信任陌生人，或金錢觀突然改變，就要特別留意。比如原本節儉的人突然大量購買保健品、玉石、宗教商品，或開始相信高獲利、零風險、虛擬貨幣、地下投資等話術，都可能是財務失能的警訊。

失智症帶來的傷害，不只是忘記事情，更可能讓一個人失去保護自己財產與安全的能力。家屬若只用「他看起來還很正常」來判斷，就可能錯過最重要的防護時機。

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