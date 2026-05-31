自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》愛護睪固酮 泌尿醫：調整生活習慣最簡單

2026/05/31 20:17

不少熟男憂心睪固酮下降造成的男性更年期，以及隨之而來的性慾減退或是煩躁等症狀。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少熟男憂心睪固酮下降造成的男性更年期，以及隨之而來的性慾減退或是煩躁等症狀。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少熟男憂心睪固酮下降造成的男性更年期，以及隨之而來的性慾減退或是煩躁等症狀。家健診所泌尿科醫師胡蔚祥在Thread「嘿 Wilson」表示表示，你身上的雄性荷爾蒙有98%是不能用的，有用的只有2%的游離睪固酮。因此想要維持睪固酮濃度，需要好好調整游離睪固酮與結合睪固酮的比例；只要調整生活習慣就做得到了。

胡蔚祥表示，想增加游離睪固酮就要先認識結合蛋白SHBG（Sex Hormone-Binding Globulin）性荷爾蒙結合球蛋白，由肝臟製造，主要功能是結合性荷爾蒙並調控生物可用性，可以把它想成一種緩衝機制。臨床上我們希望SHBG 不要太高，也不要壓得太低，維持中等區間。SHBG 偏高常見原因有：熱量赤字、低碳太久、體脂太低、甲狀腺亢進、肝臟疾病、老化。

胡蔚祥提出以下建議：

先維持穩定的總睪固酮：固定睡眠時間、品質（規律和深層睡眠重要性大於睡多久）睡前避免藍光。

減少結合蛋白：避免長期低熱量、低碳水、壓力過高，如果你正在備賽低碳，請適時回補碳水。重量訓練保持強度，但避免過量訓練，可能拉高壓力荷爾蒙。有用藥物的請斟酌你使用的甲狀腺素。

不要讓難得的睪固酮變成雌激素：體脂過高會增加芳香化酶、適度運動減少內臟脂肪；不一定要超低體脂，但不要肥胖。

另外胡蔚祥補充，還有一些常被討論到的營養品，例如維生素D、鋅、鎂、南非醉茄、omega-3，有一定的證據等級，但還有待討論。胡蔚祥認為，維持生活習慣更重要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中