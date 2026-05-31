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健康網》愛護睪固酮 泌尿醫：調整生活習慣最簡單
〔健康頻道／綜合報導〕不少熟男憂心睪固酮下降造成的男性更年期，以及隨之而來的性慾減退或是煩躁等症狀。家健診所泌尿科醫師胡蔚祥在Thread「嘿 Wilson」表示表示，你身上的雄性荷爾蒙有98%是不能用的，有用的只有2%的游離睪固酮。因此想要維持睪固酮濃度，需要好好調整游離睪固酮與結合睪固酮的比例；只要調整生活習慣就做得到了。
胡蔚祥表示，想增加游離睪固酮就要先認識結合蛋白SHBG（Sex Hormone-Binding Globulin）性荷爾蒙結合球蛋白，由肝臟製造，主要功能是結合性荷爾蒙並調控生物可用性，可以把它想成一種緩衝機制。臨床上我們希望SHBG 不要太高，也不要壓得太低，維持中等區間。SHBG 偏高常見原因有：熱量赤字、低碳太久、體脂太低、甲狀腺亢進、肝臟疾病、老化。
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胡蔚祥提出以下建議：
先維持穩定的總睪固酮：固定睡眠時間、品質（規律和深層睡眠重要性大於睡多久）睡前避免藍光。
減少結合蛋白：避免長期低熱量、低碳水、壓力過高，如果你正在備賽低碳，請適時回補碳水。重量訓練保持強度，但避免過量訓練，可能拉高壓力荷爾蒙。有用藥物的請斟酌你使用的甲狀腺素。
不要讓難得的睪固酮變成雌激素：體脂過高會增加芳香化酶、適度運動減少內臟脂肪；不一定要超低體脂，但不要肥胖。
另外胡蔚祥補充，還有一些常被討論到的營養品，例如維生素D、鋅、鎂、南非醉茄、omega-3，有一定的證據等級，但還有待討論。胡蔚祥認為，維持生活習慣更重要。
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