健康網》芒果美味 營養師：這樣吃恐血糖衝高

不少人愛吃芒果，然怎麼吃更健康？營養師曾建銘提出建議。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日不少人家中都有芒果，營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」表示，芒果有香氣、有甜味又富含維生素 C，卻有不少糖友不敢吃。曾建銘表示，真正出問題的從來都不是芒果本人，而是我們常常這樣吃：飯後已經很撐了，還要追加一大盤；一次直接削一整顆超大芒果；豪邁地加煉乳、冰淇淋、布丁；邊追劇邊狂嗑濃縮的芒果乾。

芒果要怎麼搭，才能變成健康隊友？曾建銘要破除迷思。

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芒果是「水果」，不是免費的甜點：水果雖然健康，但它還是有醣量的。芒果甜度高、口感太好，很容易讓人一口接一口。切好的芒果丁，大約裝在一般飯碗的「半碗到八分滿」，這就是一份水果的量。如果是小顆愛文大概半顆，大顆金煌可能 1/4 顆就達標了。重點從來都不是「能不能吃」，而是「你這次吃的是一份，還是三份」？

芒果搭配公式：「芒果 ＋ 蛋白質 ＋ 纖維 / 好油脂」

不要讓芒果一個人單飛！單吃一大盤容易熱量超標，搭配一下，飽足感更好，也不會單純吃進一大堆甜味。

1. 芒果丁 ＋ 無糖優格：下午茶首選；想喝手搖飲或吃蛋糕時，試試這個！以「無糖優格當主體」（補蛋白質），「芒果當配角」（半份到一份），再撒點無調味堅果。這絕對比高糖分的芒果奶酪或布丁好多了！

2. 芒果丁 ＋ 無糖豆漿：比果汁更聰明；很多人夏天愛喝芒果冰沙，但打成果汁很容易超量，喝的速度又太快。不如把少量芒果丁加進無糖豆漿裡，增添香氣又不會把水果喝成糖水！減重族群一定要學起來。

3. 芒果入菜：當作風味來源：誰說芒果只能當飯後甜點？試試看「芒果雞肉沙拉」或「芒果鮮蝦沙拉」！雞胸肉或蝦仁的優質蛋白質，加上芒果自然的酸甜，連高熱量的沙拉醬都可以省了，清爽又無負擔！

曾建銘提醒以下「地雷吃法」：

芒果 ＋ 煉乳 / 冰淇淋 / 雪花冰：這已經是甜點了。

芒果乾 ＋ 含糖手搖飲：邊看劇邊吃，這是最容易不知不覺熱量、血糖雙爆表的組合。

超豐盛便當 ＋ 飯後一大盤芒果：如果正餐已經吃了炸排骨加滿滿一大碗飯，飯後再塞芒果真的太負擔。想吃芒果？那正餐的飯量記得減少，主菜選清蒸或烤的，蔬菜多一點！

曾建銘針對不同族群，提出吃芒果建議：

減重族：把芒果放在「下午點心」，搭優格或豆漿。記住四不原則：不打汁、不加糖、不做成冰品、控制在一份內。

糖尿病朋友們：不是完全不能吃！可以從半份開始試，放在兩餐中間。如果你有戴 CGM（連續血糖監測），剛好可以觀察一下自己的飯後血糖曲線，記得要搭配蛋白質食物喔。

長輩：千萬不要覺得水果健康就一次切一大盤！另外，芒果比較滑，牙口或吞嚥功能較差的長輩，記得切小塊一點慢慢吃。

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