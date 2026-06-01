限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》「藍莓香蕉奶昔」 吸收打折！ 營養師建議這樣吃
〔健康頻道／綜合報導〕最近 Threads 超紅的「藍莓＋香蕉＋豆漿」奶昔，你想嘗試嗎？營養師張馨方在臉書粉專「ViVi營養生活話」表示，香蕉可能讓藍莓的抗氧化效果大打折。研究發現，當藍莓和香蕉一起打成果昔時，藍莓中的「黃烷醇（flavanols）」吸收率可能明顯下降。原因在於香蕉含有一種「多酚氧化酶（PPO）」的酵素，會加速部分多酚類抗氧化物被分解。
然張馨方表示，香蕉本身還是富含鉀、膳食纖維與天然醣類；豆漿也能提供優質植物性蛋白質，這杯飲品依然有營養價值。只是如果你喝這杯的目的，是想補充藍莓的抗氧化營養、養顏美容或抗發炎，那營養師會更建議這樣搭配。
請繼續往下閱讀...
●藍莓＋無糖豆漿＋燕麥。
●藍莓＋優格＋奇亞籽。
●想加香蕉？可改成分開吃，或加入一點檸檬汁。因為維生素C有助降低 PPO 活性，能幫助保留更多多酚類營養。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞