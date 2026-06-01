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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「藍莓香蕉奶昔」 吸收打折！ 營養師建議這樣吃

2026/06/01 07:23

健康網》「藍莓香蕉奶昔」 吸收打折！ 營養師建議這樣吃

有人將藍莓與香蕉一起吃，營養師張馨方表示，香蕉真的可能讓藍莓的抗氧化效果大打折。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近 Threads 超紅的「藍莓＋香蕉＋豆漿」奶昔，你想嘗試嗎？營養師張馨方在臉書粉專「ViVi營養生活話」表示，香蕉可能讓藍莓的抗氧化效果大打折。研究發現，當藍莓和香蕉一起打成果昔時，藍莓中的「黃烷醇（flavanols）」吸收率可能明顯下降。原因在於香蕉含有一種「多酚氧化酶（PPO）」的酵素，會加速部分多酚類抗氧化物被分解。

然張馨方表示，香蕉本身還是富含鉀、膳食纖維與天然醣類；豆漿也能提供優質植物性蛋白質，這杯飲品依然有營養價值。只是如果你喝這杯的目的，是想補充藍莓的抗氧化營養、養顏美容或抗發炎，那營養師會更建議這樣搭配。

●藍莓＋無糖豆漿＋燕麥。

●藍莓＋優格＋奇亞籽。

●想加香蕉？可改成分開吃，或加入一點檸檬汁。因為維生素C有助降低 PPO 活性，能幫助保留更多多酚類營養。

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