健康網》夏天悶熱易煩躁！ 營養師曝夏日限定餐盤 穩神經助放鬆

營養師陳珮淳表示，長期高壓可能讓交感神經持續亢奮，補充黑巧克力、雞蛋、全穀類、牛奶、豆腐等，有助神經系統放鬆與穩定情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人都類似經驗，明明下班卻還是睡不著，大腦就是轉不停，或是想休息卻坐不住。營養師陳珮淳指出，這可能不是單純疲勞，而是身體的「警報系統」沒關機。當長期高壓讓交感神經持續緊繃，大腦會不斷分泌壓力荷爾蒙，使身體像踩住油門無法放鬆。她建議，除了減少咖啡因與手機刺激，不妨適度補充黑巧克力、堅果等含鎂，或是雞蛋、全穀類含維生素B群等食物，幫助神經系統慢慢恢復平衡。

長期高壓恐讓交感神經失控，出現「延遲崩潰」現象。陳珮淳於臉書粉專「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，長期壓力下，大腦會分泌大量皮質醇，讓人像喝了很多咖啡一樣，明明沒電卻還硬撐著運作。這時常見的狀況包括：人躺著卻腦袋停不下來、半夜驚醒、心跳加速，甚至休假第一天就開始頭痛或感冒。

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營養補給有助降速

陳珮淳建議，除了減少睡前滑手機與過度刺激外，也可從營養補充著手。像是鎂有助神經穩定，可從黑巧克力、堅果、深綠色蔬菜與南瓜籽攝取；維生素B群能幫助神經修復，食物來源包括雞蛋、全穀、豆類與瘦肉；色胺酸是「快樂荷爾蒙」的原料，幫你關掉腦袋裡的馬達，可透過香蕉、牛奶、豆腐與燕麥補充。

同時，她還推荐夏日限定舒壓放鬆餐盤，不用滿頭大汗開火煮大餐，以下的搭配有助找回平靜：

●涼拌菠菜＋芝麻：補充鎂，有助穩定神經系統、幫助放鬆。

●涼豆腐＋柴魚醬油：可補充色胺酸與植物性蛋白，有助情緒穩定。

●溫泉蛋：富含維生素B群，修復過熱神經系統。

●小番茄＋酪梨：具有抗氧化作用，有助減輕疲勞感。

●半碗地瓜：幫助穩定血糖，避免情緒波動過大。

●冰涼無糖麥茶：清爽無負擔，有助舒緩夏季燥熱與焦躁感。

陳珮淳總結，真正的放鬆，不是突然癱掉不動，是讓身體慢慢知道「今天不用再打仗了。」另外，夏天大量流汗也容易流失礦物質，讓神經系統更浮躁，因此，補水、穩定血糖及避免空腹喝咖啡也相當重要。

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