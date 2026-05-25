健康網》「炒飯症候群」仙人掌桿菌加熱殺不死

仙人掌桿菌感染者，有時會腹痛、水樣腹瀉。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕關心診所小兒遺傳主治醫師梁盛賓在臉書粉專「大花醫師-梁盛賓 激發孩子的生長動能」表示，仙人掌桿菌是食安新聞的常客，特別容易出現在營養午餐、炒飯、隔夜米飯裡。同時提醒，這個菌很難纏，它會產生耐熱芽孢，一般加熱根本殺不死。更危險的是它分泌的毒素，加熱同樣無效。

梁盛賓表示，常見2種中毒症狀，差異甚大。

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「嘔吐型」：炒飯、澱粉類是主要來源，吃下去0.5–6小時就開始狂吐，這是「炒飯症候群」。

「腹瀉型」：肉類、濃湯、乳製品為主，潛伏期8–22小時。腹痛、水樣腹瀉、通常1–2天才好。

大多數人不需要抗生素，補水休息即可。但免疫功能差的人、新生兒要特別警覺，嚴重時可引發敗血症、腦膜炎。該怎麼預防仙人掌桿菌感染？要注意煮好立刻吃，如果真的要惜食，記得冷藏在5度以下、保溫在60度以上。避免在10度到50度的的細菌繁殖危險帶，放置超過 2 小時，超過兩天要冷凍。

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