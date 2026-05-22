自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》網紅醫談50歲以上最佳睡姿 這樣睡不拉傷頸部

2026/05/22 20:26

美國網紅醫師針對50歲以上族群說明睡姿。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

美國網紅醫師針對50歲以上族群說明睡姿。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕睡姿大幅影響睡眠品質與健康，特別是年長者，這裡痠那裏痛特別明顯。專研睡眠的網紅醫師「睡眠博士」麥可布魯斯（Dr. Michael Bruce）透過43.7萬位訂閱的頻道，來說明年長者最佳睡眠姿勢，改善睡眠品質，並預防夜間常見的酸痛。該影片獲得多達41萬次點閱。

要找到最適合自己的睡姿，需考量以下四點，並以維持「正確的脊椎排列（Spinal Alignment）」為核心：個人偏好、夜間呼吸順暢度、目前身體的酸痛情況、其他健康或睡眠問題（如睡眠呼吸中止症）。

首先麥可說明「側睡」這項廣最受歡迎，很多人會嘗試的姿勢。靠左側睡可減輕大靜脈壓力，幫助心臟更有效率地泵血，預防血液淤積（靜脈曲張）；並可保持呼吸道暢通，減少打呼與輕度睡眠呼吸中止症，另也可緩解胃食道逆流。對50歲以上的人來說，側睡有助於清除腦部與阿茲海默症相關的有害蛋白質。

但是若姿勢不正確，容易加劇脖子、肩膀、臀部與下背部的壓迫與酸痛。麥可建議，選擇高度適中的枕頭，讓脖子和脊椎保持在同一個水平面上。且需要「膝蓋夾枕頭」；雙膝之間夾一個小枕頭或專用腿枕，避免臀部關節受到拉扯而引發下背痛。

麥可推薦最經典的「仰睡」，能給予肌肉最自然的支撐，較不易拉傷脖子，且能將體重均勻分散到全身骨骼，減少局部壓迫點。反過來說，缺點卻是增加打呼和睡眠呼吸中止症的風險；可能加重胃食道逆流；若受背痛所苦，直接仰睡可能會感到不適。

枕頭高度部分，脖子與脊椎同樣要保持水平，通常需要的枕頭高度比側睡時還要低。且在膝蓋下方墊枕頭；仰睡會使骨盆前傾，導致下背部和床墊之間產生空隙。在膝蓋下方墊一到兩個枕頭，讓膝蓋微彎，可以放鬆髖屈肌，讓下背部回歸自然的姿勢並得到支撐。

麥可同時建議長者可以使用「可調式電動床架」或「三角墊（Wedge Pillow）」將上半身抬高。這不僅能利用重力減少打呼，也讓長者在起床移動雙腿時更加輕鬆省力。

另外麥可提醒，許多長者習慣在躺椅、懶骨頭沙發或沙發上睡著，導致頭部過度往前低或往後仰；這會對脖子及周圍肌肉造成極大的負擔。雖然很多人是因為這樣比較好呼吸，用不良姿勢來代償睡眠呼吸中止症的影響，長期下來非常傷身體。

麥可建議，如果你發現自己長期白天外精神不濟或經常大聲打呼，應考慮進行居家睡眠呼吸中止症的篩檢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中