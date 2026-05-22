外媒曝「瘦瘦針」劃時代驚人「副作用」！竟可抑制癌症發展

瘦瘦針被發現可能為癌症患者帶來劃時代的潛在益處。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕全球掀起搶購狂潮的減肥與糖尿病藥物（俗稱瘦瘦筆、瘦瘦針），如今被發現可能為癌症患者帶來劃時代的潛在益處。最新發表的四項系列研究指出，注射「類升糖素胜肽-1（GLP-1）受體促效劑」相關藥物的糖尿病或肥胖患者，其體內腫瘤惡化速度顯著減緩、整體死亡率降低，且罹患乳癌的風險也大幅下降。

根據《華爾街日報》報導，一項來自克里夫蘭醫學中心癌症研究所（Cleveland Clinic Cancer Institute）的研究，追蹤了1萬多名在確診早期癌症後開始服用 GLP-1 藥物的患者，並將其疾病進展與服用其他傳統糖尿病藥物的對照組進行比較。結果發現，注射 GLP-1 藥物者的癌症擴散、轉移機率顯著降低。以肺癌患者為例，疾病惡化至晚期的比例幾乎折半，GLP-1 使用者僅 10%，而對照組則高達 22%。乳癌患者也呈現類似趨勢，惡化率分別為 10% 與 20%。此外，大腸直腸癌和肝癌的惡化率，在統計學上也均出現顯著降低。

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克里夫蘭醫學中心住院醫師奧蘭德（Mark Orland）表示，鑑於目前已有數百萬名美國人正在注射 GLP-1 類藥物，立即釐清這些藥物的潛在抗腫瘤效果至關重要。該研究將於本月下旬召開的美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上正式發表。

五年存活率升至95% 乳癌發病風險降4分之1

除了減緩惡化，其他針對乳癌的專門研究也釋出正面訊號。美國德州大學安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）分析 13.7 萬多名乳癌患者的數據發現，高達 95% 以上的 GLP-1 使用者在確診五年後依然存活，而未使用者的存活率則為 89.5%。

另一項由賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）針對近 9.5 萬名接受乳房影像檢查的女性研究則顯示，即使扣除年齡、體重和其他既定風險因素，曾注射 GLP-1 藥物的女性，被診斷出乳癌的機率仍降低了約 25%。

機轉未明、僅具相關性 兩大藥廠尚未啟動臨床

不過，科學家目前尚無法斷定其背後的藥理機轉。第一種理論認為是「間接效果」，即 GLP-1 藥物透過促進減重、改善代謝健康，從而降低了與肥胖息息相關的罹癌率；第二種理論則是「直接作用」，由於部分腫瘤細胞表面存在著 GLP-1 荷爾蒙的受體，藥物有可能直接介入並干擾了癌症的生物學發展。

研究團隊特別強調，相關四篇論文均仰賴保險理賠與醫療數據庫的「追溯性審查（Retrospective review）」，目前的研究結果僅顯示出「相關性」，而非直接的「因果關係」。因為在現實中，能取得並負擔 GLP-1 藥物的患者，通常擁有較好的醫療經濟資源與更定期的追蹤，這些優勢本身就可能獨立改善患者的預後表現。若要確認是否為藥物本身帶來的直接療效，仍必須仰賴標準更嚴格的「隨機對照試驗（RCT）」。

截至目前為止，兩大製藥巨頭禮來與諾和諾德皆尚未針對其 GLP-1 藥物與癌症的關聯性展開臨床試驗。

這類藥物目前除了降血糖與減重外，已陸續獲批用於降低心臟病、中風風險，並正針對睡眠呼吸中止症與抑制成癮行為進行測試，強勁的需求已讓兩家藥廠躍升為全球市值最高的巨頭，卻也造成多國健保與保險系統的財政負擔。儘管研究仍有侷限，但克里夫蘭醫學中心癌症研究所副主任馬切耶夫斯基（Jaroslaw Maciejewski）坦言：「跨越數十萬人的數據一致性擺在眼前，這項數字已經讓人很難去忽視它。」

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