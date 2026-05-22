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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》逆轉久坐危機！ 研究揭每天多走這步數 死亡風險降4成

2026/05/22 10:21

腎臟科醫師江守山表示，研究發現，即使對於那些長時間久坐的人來說，只要增加每日走路步數，便可顯著降低死亡和心臟病風險；情境照。（圖取自freepik）

腎臟科醫師江守山表示，研究發現，即使對於那些長時間久坐的人來說，只要增加每日走路步數，便可顯著降低死亡和心臟病風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕久坐已成為現代人健康危害之一，但現在或許有解方。腎臟科醫師江守山表示，國外1項追蹤超過72000人的大型研究發現，即使對於那些長時間久坐的人來說，只要增加每日走路步數，便可顯著降低死亡和心臟病風險，每天走9000到10000步效果最佳，死亡風險降低近40%，心血管疾病風險降低超過20%。即使每天只走4000到4500步，也可降低約一半風險。

江守山於臉書粉專發文表示，這項發表在《英國運動醫學雜誌》、追蹤超過72,000名受試者的研究，分析了英國生物銀行（UK Biobank）中，7,2174名參與者（平均年齡61歲；58%為女性）的資訊。每位參與者連續7天佩戴腕部加速度計，以便追蹤步數和久坐時間。之後，研究團隊將參與者的數據與醫院紀錄、死亡紀錄連結，長期監測參與者的健康狀況。在平均 6.9年的追蹤期內，參與者中1633人死亡、6190人患有心血管疾病。

江守山說，研究數據發現，每日步數每增加10,000步左右，死亡風險降低39%，心血管疾病風險降低21%。無論受試者久坐時間長短，都能觀察到這些好處。即使步數遠低於上述範圍，也能獲得顯著益處。意即每天只要走4000到4500步，就能降低大約一半的風險。

江守山說，先前研究已經表明，走路步數越多，死亡和心血管疾病（CVD）的風險就越低。其他研究則顯示，長時間久坐會增加這些風險。這項研究的獨特之處在於，它利用穿戴式裝置提供的客觀數據，直接檢驗了增加步行量是否能夠抵消久坐行為的負面影響。

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