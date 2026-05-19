漢他病毒再增1例！林口男工作時遭老鼠咬傷 疾管署：40歲以上男性占多數

疾管署已針對個案住家與工作地展開捕鼠及防疫措施。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕新北林口一名40多歲男子，本身無慢性病史，在基隆工作時遭老鼠咬傷，後續發燒、畏寒、四肢無力等症狀，就醫後確診感染漢他病毒，成為今年第3例。疾管署稍早也證實，並提醒民眾，漢他病毒可透過鼠類排泄物、尿液及咬傷傳播，民眾打掃時若發現鼠屎，應戴口罩、手套並先以漂白水消毒，避免病毒飛散感染。

疾管署表示，個案4月7日遭鼠咬後曾至急診清潔傷口並施打破傷風疫苗，但5月2日開始不適，經住院檢驗後確診為「漢他病毒症候群」。目前同住家人及職場接觸者共11人皆無疑似症狀，衛生單位已進行健康監測、疫情調查及住家、工作地捕鼠作業。

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疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，國內今年截至目前累計3例漢他病毒症候群病例，與近4年同期2至3例相當。自2017年至今，國內累計46例，其中男性31例占67.4%，40歲以上族群有31例，占67.4%，其中1例為境外移入個案（感染國家為印尼）。

疾管署副署長曾淑慧說明，漢他病毒症候群屬於人畜共通傳染病，主要由鼠類等齧齒類動物傳播。民眾若吸入遭鼠類排泄物、尿液、唾液污染的灰塵，或接觸受污染物品，甚至被帶病毒的老鼠咬傷，都有感染風險。

她表示，預防漢他病毒最重要原則就是「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。家中廚餘、寵物飼料應妥善收納，避免吸引鼠類；平時也應留意牆角、排水孔等老鼠可能入侵路徑。若打掃時發現鼠類排泄物，務必先打開門窗保持通風，並戴上口罩及塑膠或橡膠手套，再以「1份漂白水加9份清水」稀釋消毒，靜置5分鐘後再清理。

疾管署提醒，切勿直接掃地或吸塵，以免病毒隨灰塵飛散，建議使用紙巾、抹布或舊報紙清除污染物，再裝袋密封丟棄，降低感染風險。

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