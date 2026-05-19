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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

平均餘命約一成不健康 賴清德強調「三高控制888計畫」

2026/05/19 14:19

平均餘命約一成不健康，總統賴清德強調「三高控制888計畫」。（記者蔡政珉攝）

平均餘命約一成不健康，總統賴清德強調「三高控制888計畫」。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕總統賴清德今日出席白沙屯媽祖醫院動土典禮時表示，為給予國人更多健康福祉，上任後便於總統府成立「健康台灣推動委員會」，結合醫界與社會各界全力推動國家級健康計畫。賴清德指出，國人平均餘命達80歲、但約佔生命一成時間處於不健康狀態。賴清德強調「三高控制888計畫」，目標讓8成三高患者接受治療、8成患者接受健康諮詢，並有8成民眾持續留在醫療體系內穩定控制，期盼在2032年將國人平均餘命拉高三歲。

為落實全齡照護，政府加碼提出五年共489億元的「健康台灣深耕計畫」，開放醫學中心、區域與地區醫院、基層診所及學術單位申請。該計畫主打「全能醫療」功能，從孕婦、胎兒、嬰幼兒、青壯年一路到老年，針對不同生命階段與區域疾病提供精準照顧。

針對台灣十大死因之首的癌症，賴清德立下關鍵目標：「2030年癌症標準化死亡率須下降1/3」。為此，政府已擴大癌症篩檢，今年檢驗已達六百多萬人次，以利早期發現治療；同時引進再生醫療與精準治療，並成立「百億癌症新藥基金」，減輕經濟弱勢族群使用先進藥物的負擔。

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