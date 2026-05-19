數位保母危機！ 醫警：錯誤依賴3C恐影響情緒與社交

精神科主治醫師張夢涵提醒，3C產品絕不能取代成長中最關鍵的人際連結，唯有優先保障親子對話、體能活動與充足睡眠，才能在數位時代守護孩童的大腦發展與心理健康。（東元醫院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕5歲洲洲（化名）因語言與社交互動發展遲緩前來評估，但在診間外等候時，他始終低頭盯著平板中的短影音，對周遭的人際互動絲毫不感興趣；10歲琪琪（化名）則是長期沉浸在網路世界，導致日夜顛倒且學業落後，當父母試圖強制收回手機時，他竟情緒失控砸壞電視並對父母拳打腳踢。這些臨床案例在兒童精神科診間已日益常見。

東元綜合醫院精神科主治醫師張夢涵指出，兒童沉溺網路往往並非一時造成，更多時候反映了長期的親子互動模式，以及兒童潛在可能存在的注意力或情緒控制困難。現代家庭中3C產品已不可或缺，但對於大腦處於高度可塑性的學齡前與學齡期兒童而言，過度暴露在電子螢幕下正深刻影響其神經連結。

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其中，「短影音」快速轉換的聲光畫面與高刺激的遊戲獎勵機制，會使得孩子的大腦趨向於頻繁轉換的刺激源，進而削弱「延遲滿足」的能力。長期下來，將直接衝擊負責專注力、衝動控制與計畫能力的「高階認知區域—前額葉」的發展。

張夢涵提醒，除了認知功能的損害，語言與社交能力的退化更是另一大隱憂！學齡前的大腦語言區高度仰賴面對面的互動刺激，若孩子長時間單向接受影音輸入而缺乏真實對話，將大幅增加語言發展遲緩的風險；甚至在背景播放的影音，也可能因減少親子互動頻率而影響詞彙累積。同時，兒童學習情緒辨識需透過眼神交流與即時回應，過度投入虛擬世界將導致真人互動經驗匱乏。當大腦獎賞系統被過度刺激後，一旦停止使用3C，孩子極易出現情緒煩躁、暴怒等戒斷症狀，對長期的人際調節造成深遠影響。

張夢涵也說，睡眠品質的下降也與3C產品息息相關。睡眠是兒童鞏固記憶與穩定情緒的重要時段，螢幕產出的藍光會抑制褪黑激素分泌，導致入睡延遲與睡眠時間縮短，進而間接損害學習效率。然而，數位游牧的時代，3C產品並非必須絕對禁止，關鍵在於內容品質與使用方式。醫學證據顯示，若照顧者能篩選高品質內容並陪伴孩子互動觀賞，對大腦的負面影響較小，甚至能輔助認知學習。

根據美國兒科學會對於學齡前與學齡兒童使用3C產品的建議如下：2歲以下兒童，應避免非必要螢幕暴露（視訊通話除外）；學齡前兒童（2-5歲）建議1、限制螢幕時間為每天1小時或更少，且應選擇高品質的節目內容；2、家長應與孩子一起觀看，避免讓孩子單獨使用網路媒體；3、睡前1小時內避免使用螢幕；4、臥室內不應放置電視或其他媒體設備。

學齡兒童（6歲及以上）則1、採用個別化的家庭媒體使用計畫，而非單一的時間限制，可由家長與孩童共同討論制定使用規範；2、娛樂性（非學校相關）螢幕時間可為每天1-2小時，但應根據每個家庭的需求和情況調整；3、重點在於高品質內容和優先保障其他健康活動（如親子互動與對話、自由遊戲、體能活動、閱讀、睡眠）。

張夢涵提醒，3C產品若使用失衡，將會影響兒童注意力、衝動控制、語言表達、睡眠與情緒發展。對孩童的大腦而言，最重要的發展基礎仍是來自於真人互動、自由遊戲、閱讀與陪伴。3C產品並不能取代成長中最關鍵的人際連結與真實經驗，所以如何善用3C產品將是這個世代共同的挑戰，孩童的大腦發展與心理健康需要家長們共同來守護。

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