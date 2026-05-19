胃痛反覆發作竟是膽結石引發膽囊炎 單孔手術助快速恢復生活

電腦斷層檢查發現患者有膽結石。（新店慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕27歲王小姐長期出現上腹悶痛與右上腹疼痛，時好時壞，起初以為只是胃炎，在診所服藥治療卻始終未見改善，後經腹部超音波發現膽結石，至大醫院就醫，確診為膽結石合併膽囊發炎，醫師以單孔腹腔鏡方式切除膽囊，王小姐手術隔天即順利出院，恢復良好。

台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天指出，膽囊是位於肝臟下方的器官，主要功能為儲存並濃縮肝臟分泌的膽汁，協助脂肪消化，膽結石過去多見於中老年族群，但近年臨床觀察有明顯年輕化趨勢，與外食比例增加、飲食油膩及生活作息不規律有關。

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統計顯示，約90%至95%的膽囊炎與膽結石有關，而膽結石的常見危險因子包括女性、高齡、肥胖、糖尿病、代謝症候群、快速減重、多次懷孕、使用雌激素相關藥物或長期營養不良等。由於初期症狀不明顯，許多人常誤以為只是胃痛而延誤就醫，待症狀反覆發作甚至影響工作時才發現問題。

台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天。（台北慈濟醫院提供）

陳昱天說，膽結石若阻塞膽囊出口，反覆刺激會引發發炎，出現右上腹疼痛、餐後不適、噁心，甚至牽扯至背部或肩膀疼痛，未處理者有一定比例可能進展為急性膽囊炎，診斷膽結石以腹部超音波為主，必要時可搭配血液檢查評估是否有發炎或膽道阻塞情形，若懷疑較複雜的膽道問題，則可進一步安排電腦斷層或核磁共振檢查。

他表示，在治療上以膽囊切除手術為主要治療方式，過去此類手術需以較大的腹部切口執行，術後疼痛明顯、住院時間較長，也影響日常活動；隨著醫療進步，目前以腹腔鏡微創手術為標準做法，透過肚臍及2至3個微小傷口即可完成手術，甚至可採單孔手術，將傷口置於肚臍內，減少術後不適及傷口負擔，且疤痕隱藏、不易察覺，多數病人手術隔天即可出院，恢復期大幅縮短，對於仍在職場的年輕族群而言，不僅減少請假與中斷工作的困擾，也能更快回歸正常生活；且近年也有如達文西手術系統等機器人輔助手術，提供不同患者更多元的微創手術選擇。

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