自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

胃痛反覆發作竟是膽結石引發膽囊炎 單孔手術助快速恢復生活

2026/05/19 09:50

電腦斷層檢查發現患者有膽結石。（新店慈濟醫院提供）

電腦斷層檢查發現患者有膽結石。（新店慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕27歲王小姐長期出現上腹悶痛與右上腹疼痛，時好時壞，起初以為只是胃炎，在診所服藥治療卻始終未見改善，後經腹部超音波發現膽結石，至大醫院就醫，確診為膽結石合併膽囊發炎，醫師以單孔腹腔鏡方式切除膽囊，王小姐手術隔天即順利出院，恢復良好。

台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天指出，膽囊是位於肝臟下方的器官，主要功能為儲存並濃縮肝臟分泌的膽汁，協助脂肪消化，膽結石過去多見於中老年族群，但近年臨床觀察有明顯年輕化趨勢，與外食比例增加、飲食油膩及生活作息不規律有關。

統計顯示，約90%至95%的膽囊炎與膽結石有關，而膽結石的常見危險因子包括女性、高齡、肥胖、糖尿病、代謝症候群、快速減重、多次懷孕、使用雌激素相關藥物或長期營養不良等。由於初期症狀不明顯，許多人常誤以為只是胃痛而延誤就醫，待症狀反覆發作甚至影響工作時才發現問題。

台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天。（台北慈濟醫院提供）

陳昱天說，膽結石若阻塞膽囊出口，反覆刺激會引發發炎，出現右上腹疼痛、餐後不適、噁心，甚至牽扯至背部或肩膀疼痛，未處理者有一定比例可能進展為急性膽囊炎，診斷膽結石以腹部超音波為主，必要時可搭配血液檢查評估是否有發炎或膽道阻塞情形，若懷疑較複雜的膽道問題，則可進一步安排電腦斷層或核磁共振檢查。

他表示，在治療上以膽囊切除手術為主要治療方式，過去此類手術需以較大的腹部切口執行，術後疼痛明顯、住院時間較長，也影響日常活動；隨著醫療進步，目前以腹腔鏡微創手術為標準做法，透過肚臍及2至3個微小傷口即可完成手術，甚至可採單孔手術，將傷口置於肚臍內，減少術後不適及傷口負擔，且疤痕隱藏、不易察覺，多數病人手術隔天即可出院，恢復期大幅縮短，對於仍在職場的年輕族群而言，不僅減少請假與中斷工作的困擾，也能更快回歸正常生活；且近年也有如達文西手術系統等機器人輔助手術，提供不同患者更多元的微創手術選擇。 

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中