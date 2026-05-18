自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

巴金森氏症不只會手抖 醫：步態改變、動作慢轉身難是警訊

2026/05/18 14:15

安南醫院醫療團隊籲請民眾重視巴金森氏症早期徵兆，能及早診斷治療，多數患者可有效維持生活品質。（安南醫院提供）

安南醫院醫療團隊籲請民眾重視巴金森氏症早期徵兆，能及早診斷治療，多數患者可有效維持生活品質。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕許多民眾對「巴金森氏症」的印象，多停留在「手抖」典型症狀。但神經內科醫師指臨床不少患者在疾病初期沒有手顫抖狀況，而是以步態改變或動作遲緩為主要表現，卻因此容易被患者或家人誤認為是單純老化、缺乏病識感，延誤就醫時機。

台南市立安南醫院神經內科醫師林妏真分享指出，1名72歲爺爺，去（2025）年時其家人觀察到爺爺近1年來步態變得怪異，身體時常不自覺往前傾，且一走動、腳步就變得短小急促，宛如「整個人被往前拉、煞不住車」。起初家屬以為是高齡導致的肌肉無力，直到發現爺爺轉身困難、動作日益遲緩，才察覺出異樣。

經醫療團隊專業評估，爺爺確診是巴金森氏症。林妏真說明，巴金森氏症的核心病徵是「動作慢」與「肌肉僵硬」；患者常見走路步伐縮小、手臂擺動幅度減少、轉身困難等，甚至會出現如上述爺爺案例般的身體前傾、小碎步往前衝的情況，在醫學上稱為「慌張步態」（festination gait）。

巴金森氏症成因主要源於大腦中負責控制動作的區域逐漸退化，導致神經傳導物質「多巴胺」分泌不足，使身體動作變得遲鈍、僵硬不靈活。爺爺病例接受補充多巴胺藥物治療後，症狀獲得顯著改善，約用藥1、2個月後步態回穩，連日常生活也變得順暢，自覺「整個人輕鬆不少，彷彿變年輕」。

安南醫院副院長暨神經外科醫師莊皓宇補充說，針對部分藥效波動明顯、症狀控制不佳的患者，神經內、外科可啟動跨團隊合作。目前安南醫院具備執行「深部腦刺激晶片植入手術（DBS）」的成熟技術，團隊已累積超過40例臨床手術經驗，能有效協助患者緩解頑固症狀。

林妏真提醒，若發現家中長輩出現「步伐縮小、動作變慢、身體前傾或轉身困難」等徵兆，即使沒有出現代表性的「手抖」情形，也應儘早尋求神經科醫師評估，若能及早發現巴症、接受規範化治療，多數能獲得良好控制、維持生活品質，避免因步態不穩導致跌倒骨折等二度傷害。

安南醫院神經內科醫師林妏真指巴金森氏症不一定以手抖表現，步態異常、動作遲緩與身體前傾等症狀也應提高警覺，及早就醫評估。（安南醫院提供）

安南醫院神經內科醫師林妏真指巴金森氏症不一定以手抖表現，步態異常、動作遲緩與身體前傾等症狀也應提高警覺，及早就醫評估。（安南醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中