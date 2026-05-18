巴金森氏症不只會手抖 醫：步態改變、動作慢轉身難是警訊

安南醫院醫療團隊籲請民眾重視巴金森氏症早期徵兆，能及早診斷治療，多數患者可有效維持生活品質。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕許多民眾對「巴金森氏症」的印象，多停留在「手抖」典型症狀。但神經內科醫師指臨床不少患者在疾病初期沒有手顫抖狀況，而是以步態改變或動作遲緩為主要表現，卻因此容易被患者或家人誤認為是單純老化、缺乏病識感，延誤就醫時機。

台南市立安南醫院神經內科醫師林妏真分享指出，1名72歲爺爺，去（2025）年時其家人觀察到爺爺近1年來步態變得怪異，身體時常不自覺往前傾，且一走動、腳步就變得短小急促，宛如「整個人被往前拉、煞不住車」。起初家屬以為是高齡導致的肌肉無力，直到發現爺爺轉身困難、動作日益遲緩，才察覺出異樣。

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經醫療團隊專業評估，爺爺確診是巴金森氏症。林妏真說明，巴金森氏症的核心病徵是「動作慢」與「肌肉僵硬」；患者常見走路步伐縮小、手臂擺動幅度減少、轉身困難等，甚至會出現如上述爺爺案例般的身體前傾、小碎步往前衝的情況，在醫學上稱為「慌張步態」（festination gait）。

巴金森氏症成因主要源於大腦中負責控制動作的區域逐漸退化，導致神經傳導物質「多巴胺」分泌不足，使身體動作變得遲鈍、僵硬不靈活。爺爺病例接受補充多巴胺藥物治療後，症狀獲得顯著改善，約用藥1、2個月後步態回穩，連日常生活也變得順暢，自覺「整個人輕鬆不少，彷彿變年輕」。

安南醫院副院長暨神經外科醫師莊皓宇補充說，針對部分藥效波動明顯、症狀控制不佳的患者，神經內、外科可啟動跨團隊合作。目前安南醫院具備執行「深部腦刺激晶片植入手術（DBS）」的成熟技術，團隊已累積超過40例臨床手術經驗，能有效協助患者緩解頑固症狀。

林妏真提醒，若發現家中長輩出現「步伐縮小、動作變慢、身體前傾或轉身困難」等徵兆，即使沒有出現代表性的「手抖」情形，也應儘早尋求神經科醫師評估，若能及早發現巴症、接受規範化治療，多數能獲得良好控制、維持生活品質，避免因步態不穩導致跌倒骨折等二度傷害。

安南醫院神經內科醫師林妏真指巴金森氏症不一定以手抖表現，步態異常、動作遲緩與身體前傾等症狀也應提高警覺，及早就醫評估。（安南醫院提供）

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