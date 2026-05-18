健康網》孕期不適針灸相助 中醫提注意

若孕婦感到不適，中醫師周宗翰表示，中醫針灸可以協助。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少孕婦在孕期間身體不適，除了忍著，不知道能怎麼辦？鳴堂中醫體系醫療長醫師周宗翰在臉書粉專「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」表示，中醫針灸其實可以安全陪你走過孕期。

周宗翰表示從中醫角度來看，孕期的種種不適，並非單純的「忍一忍就過去」，而是氣血重新分配、臟腑負擔加重的自然反應。只要辨證準確、操作得當，針灸在孕期是一種安全且有效的支持方式。

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中醫如何理解孕期不適的發生？周宗翰表示，中醫認為，懷孕之後，氣血大量下聚養胎，母體相對處於「氣血偏虛、陰分不足」的狀態。這個時候，若臟腑功能失調、氣機升降失常，各種不適症狀便會接連出現。

針灸可以幫助舒緩的孕期常見不適

孕吐與噁心｜胃氣上逆，需要讓氣往下走：孕早期最常見的困擾之一。中醫稱為「妊娠惡阻」，多因胎氣上衝、胃氣失降所致，嚴重時影響進食與日常生活。常見表現為：聞到味道就想吐、空腹更難受、吃什麼吐什麼、整天昏沉無力。

周宗翰表示，針灸可協助胃氣下行、緩解噁心，是孕期不適中研究支持度相當高的應用之一。

腰痠與骨盆疼痛｜腎氣不足，支撐力跟不上：隨著肚子愈來愈大，腰椎與骨盆承受的壓力持續增加。中醫認為「腎主骨、腎主腰膝」，孕期腎氣偏耗，加上姿勢改變，腰痠往往從中期開始、愈到後期愈明顯。常見表現為：久站久走就痠、坐著起身困難、骨盆有明顯下墜感。

針灸能補腎固腰、疏通局部氣血，協助減輕壓力性疼痛，讓後期的身體負擔沒那麼重。

失眠與睡眠品質差｜心血不足，神失所養：很多媽媽懷孕後反而更難睡。明明很累，腦袋卻靜不下來。中醫認為，孕期氣血下注養胎，心血相對不足，心神失養便容易出現入睡困難、多夢易醒。常見表現為：睡前思緒停不下來、半夜頻繁醒來、睡再久還是累。

針灸可養心安神、引氣血上濡，幫助神經系統進入放鬆狀態，改善孕期睡眠品質。

水腫｜脾虛氣滯，水濕停留：孕中後期，不少媽媽會發現腳踝、小腿開始腫脹，下午尤其明顯。中醫從「脾主運化水濕」來看，脾氣一虛，水液代謝跟不上，加上氣血流通變慢，水濕便容易積在下肢。常見表現為：早上起來稍好、下午腫起來、按壓後有明顯凹陷感。

針灸能健脾利濕、促進氣血循環，協助身體將多餘水分代謝掉，不必只靠抬腳撐過去。

便秘與腸胃脹悶｜氣機受阻，腸道蠕動變慢：孕期黃體素影響腸道蠕動，子宮逐漸增大也會壓迫腸道，便秘幾乎是孕期的通病。中醫看的是「氣滯腸道、津液不足」，而不只是單純的腸胃問題。常見表現為：好幾天沒有排便、排便費力、肚子悶脹不舒服。

針灸能行氣潤腸、協助腸道恢復節律，且不需依賴藥物，對孕期來說是相對安全的選擇。

孕期針灸幾件事情要知道

周宗翰表示， 孕期針灸需由有孕產經驗的中醫師評估操作，部分穴位在孕期是禁用的。 症狀類型與孕週不同，處置方向也不同，不適合自行嘗試或套用一般配穴；最後周宗翰強調， 針灸是「輔助支持」，若出現出血、強烈宮縮等異常，仍需優先就醫確認。

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