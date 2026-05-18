自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》孕期不適針灸相助 中醫提注意

2026/05/18 13:32

若孕婦感到不適，中醫師周宗翰表示，中醫針灸可以協助。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

若孕婦感到不適，中醫師周宗翰表示，中醫針灸可以協助。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少孕婦在孕期間身體不適，除了忍著，不知道能怎麼辦？鳴堂中醫體系醫療長醫師周宗翰在臉書粉專「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」表示，中醫針灸其實可以安全陪你走過孕期。

周宗翰表示從中醫角度來看，孕期的種種不適，並非單純的「忍一忍就過去」，而是氣血重新分配、臟腑負擔加重的自然反應。只要辨證準確、操作得當，針灸在孕期是一種安全且有效的支持方式。

中醫如何理解孕期不適的發生？周宗翰表示，中醫認為，懷孕之後，氣血大量下聚養胎，母體相對處於「氣血偏虛、陰分不足」的狀態。這個時候，若臟腑功能失調、氣機升降失常，各種不適症狀便會接連出現。

針灸可以幫助舒緩的孕期常見不適

孕吐與噁心｜胃氣上逆，需要讓氣往下走：孕早期最常見的困擾之一。中醫稱為「妊娠惡阻」，多因胎氣上衝、胃氣失降所致，嚴重時影響進食與日常生活。常見表現為：聞到味道就想吐、空腹更難受、吃什麼吐什麼、整天昏沉無力。

周宗翰表示，針灸可協助胃氣下行、緩解噁心，是孕期不適中研究支持度相當高的應用之一。

腰痠與骨盆疼痛｜腎氣不足，支撐力跟不上：隨著肚子愈來愈大，腰椎與骨盆承受的壓力持續增加。中醫認為「腎主骨、腎主腰膝」，孕期腎氣偏耗，加上姿勢改變，腰痠往往從中期開始、愈到後期愈明顯。常見表現為：久站久走就痠、坐著起身困難、骨盆有明顯下墜感。

針灸能補腎固腰、疏通局部氣血，協助減輕壓力性疼痛，讓後期的身體負擔沒那麼重。

失眠與睡眠品質差｜心血不足，神失所養：很多媽媽懷孕後反而更難睡。明明很累，腦袋卻靜不下來。中醫認為，孕期氣血下注養胎，心血相對不足，心神失養便容易出現入睡困難、多夢易醒。常見表現為：睡前思緒停不下來、半夜頻繁醒來、睡再久還是累。

針灸可養心安神、引氣血上濡，幫助神經系統進入放鬆狀態，改善孕期睡眠品質。

水腫｜脾虛氣滯，水濕停留：孕中後期，不少媽媽會發現腳踝、小腿開始腫脹，下午尤其明顯。中醫從「脾主運化水濕」來看，脾氣一虛，水液代謝跟不上，加上氣血流通變慢，水濕便容易積在下肢。常見表現為：早上起來稍好、下午腫起來、按壓後有明顯凹陷感。

針灸能健脾利濕、促進氣血循環，協助身體將多餘水分代謝掉，不必只靠抬腳撐過去。

便秘與腸胃脹悶｜氣機受阻，腸道蠕動變慢：孕期黃體素影響腸道蠕動，子宮逐漸增大也會壓迫腸道，便秘幾乎是孕期的通病。中醫看的是「氣滯腸道、津液不足」，而不只是單純的腸胃問題。常見表現為：好幾天沒有排便、排便費力、肚子悶脹不舒服。

針灸能行氣潤腸、協助腸道恢復節律，且不需依賴藥物，對孕期來說是相對安全的選擇。

孕期針灸幾件事情要知道

周宗翰表示， 孕期針灸需由有孕產經驗的中醫師評估操作，部分穴位在孕期是禁用的。 症狀類型與孕週不同，處置方向也不同，不適合自行嘗試或套用一般配穴；最後周宗翰強調， 針灸是「輔助支持」，若出現出血、強烈宮縮等異常，仍需優先就醫確認。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中