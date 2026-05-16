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半夜狂跑廁所、早晨血壓飆破160 醫警告：恐是睡覺時反覆缺氧

2026/05/16 10:48

睡眠呼吸中止症（OSA）會讓患者在睡眠中反覆暫停呼吸，導致交感神經過度活化，進而造成血壓難以控制；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

睡眠呼吸中止症（OSA）會讓患者在睡眠中反覆暫停呼吸，導致交感神經過度活化，進而造成血壓難以控制；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕半夜頻尿、清晨血壓飆高，不一定只是老化或高血壓控制不佳，背後恐與「睡眠呼吸中止症」有關。醫師提醒，若睡覺時反覆缺氧，不僅可能導致夜尿、晨起血壓異常升高，也會讓高血壓、糖尿病等慢性病治療效果大打折扣，甚至增加心血管疾病與交通事故風險。

輔大醫院耳鼻喉科主治醫師暨睡眠中心執行長方麗娟表示，臨床上不少高血壓患者即使規律服藥，血壓仍控制不佳，尤其早晨血壓特別高，往往與夜間反覆呼吸中止、缺氧有關。她指出，睡眠呼吸中止症（OSA）會讓患者在睡眠中反覆暫停呼吸，導致交感神經過度活化，進而造成血壓難以控制。

方麗娟指出，1名40多歲、體型微胖且脖子較短的男性，長期受高血壓困擾，即使每天服用多種降壓藥物，血壓仍降不下來，尤其清晨收縮壓常超過160毫米汞柱。經睡眠檢測後發現，患者罹患重度睡眠呼吸中止症，睡眠時每小時呼吸中止高達50次。

患者整晚處於缺氧狀態，即使服用長效降壓藥，也難以壓制晨起血壓異常升高。後續病患接受減重治療，並配戴正壓呼吸器改善夜間缺氧後，血壓控制明顯改善，甚至有機會在醫師評估下減少藥物使用。

除血壓問題外，夜尿也可能與睡眠呼吸中止症有關。方麗娟提到，另一名患者長期一晚起床排尿4次，原以為是攝護腺肥大或老化導致，但接受相關治療效果不佳。經進一步詢問睡眠情況並安排檢測後，才發現是睡眠呼吸中止症作祟。

她解釋，夜間反覆缺氧會影響體內「抗利尿激素（ADH）」正常分泌，使身體夜晚無法有效減少尿液生成，因此導致頻繁夜尿。臨床上許多患者在改善睡眠缺氧、配戴正壓呼吸器後，夜尿情形都能明顯減少。

方麗娟指出，睡眠呼吸中止症不只是單純睡眠問題，更可能是多種慢性病的幕後推手。當患者長期處於缺氧狀態，容易引發全身性發炎反應，並加重三高、代謝症候群等問題，進一步影響治療效果。

她表示，台灣有相當高比例民眾存在不同程度睡眠障礙，安眠藥使用量也相當驚人，顯示「睡不好」已成全民健康問題。部分合併有睡眠呼吸中止症的患者，在改善缺氧後，甚至有機會減少安眠藥使用，提升整體睡眠品質。

方麗娟也提醒，若白天經常嗜睡、精神不濟，甚至工作需操作機械或長時間駕駛，更不能忽視睡眠問題。疲勞駕駛的危險程度甚至可能高於酒駕，涉及公共安全。若出現打呼、睡覺時呼吸中斷、晨起口乾或白天精神不佳等症狀，建議盡早接受睡眠評估，以免長期缺氧危害健康。

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