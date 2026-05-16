健康網》少鹽不用吃得沒味道 醫推1種鹽：保留鹹味又護心

桃園文新診所院長戴曉芙表示，突然減鹽通常很難持續，建議換鹽時不用一次全部替換，可先從簡單調味開始；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人知道鹽吃太多對血壓不好，但少鹽也會讓食物變得清淡沒變化。桃園文新診所院長戴曉芙表示，日常飲食中經常已藏有鹹味，突然減鹽，通常很難持續。建議可將一部分食鹽，換成含鉀低鈉鹽，降低鈉的攝取量，同時保留鹹味。不過，她也提醒，低鈉鹽不是每個人都適合，若有慢性腎臟病、血鉀偏高，或正在服用某些降血壓藥、保鉀利尿劑，使用應先和醫師確認。

少鹽很難做到嗎？戴曉芙於臉書粉專「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文指出，湯淡了、菜沒味道、醬料少一點，許多人就會覺得不夠香。尤其大家常吃湯麵、火鍋、滷味、醬油調味的菜色，鹹味早就藏在日常飲食裡，因此若突然更改口味，通常難以持續。

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戴曉芙表示，所以近年有一個比較務實的做法：把家裡一部分的食鹽，換成含鉀低鈉鹽。它的概念並不複雜，一般食鹽主要是氯化鈉，低鈉鹽則用部分氯化鉀取代氯化鈉。這樣可以讓鈉的攝取量下降，同時保留大部分鹹味，多數人可以慢慢適應。

低鈉鹽助降心血管風險

戴曉芙進一步說明，近年發表在《Annals of Internal Medicine》 的統合分析，整理16項隨機對照研究、共27,710人，結果發現，使用含鉀低鈉鹽替代品，和一般食鹽相比，全因死亡率相對下降約12%，心血管死亡率相對下降約17%。這樣的效果，在心血管風險較高或以中式飲食為主的族群中，特別值得注意。

日常飲食換鹽3原則

戴曉芙建議，日常生活中，可以先從3個地方著手改變：

●家裡煮飯用鹽，先部分改成低鈉鹽：不用一次全部替換，可以先從煮湯、炒菜、簡單調味開始。

●醬料先減量，再談健康飲食：醬油、豆瓣醬、沙茶醬、火鍋湯底、滷味，常常比撒在菜上的鹽更容易讓鈉超量。

●家中長輩若有高血壓，可優先從換鹽著手：很多長輩不是每餐吃得很鹹，而是每天少量累積。把家中常用鹽部分換成低鈉鹽，是相對無感，也比較容易長期維持的調整方式。

不過，戴曉芙提醒，低鈉鹽不是每個人都適合。若有慢性腎臟病、血鉀偏高，或正在使用某些降血壓藥、保鉀利尿劑，使用前要先和醫師確認。腎功能只要有任何疑慮，也建議先詢問醫師。並強調，少鹽不一定要從忍耐開始，有時先把家裡最常用的那罐鹽換掉，可能就是比較容易長期做到的第一步。

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