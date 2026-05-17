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健康網》醫：了解孩子有無ADHD 電腦測驗更精確
〔健康頻道／綜合報導〕身心科醫師林鈺涵在臉書粉專「身心醫學 林鈺涵醫師」表示，臨床上診斷兒童或成人的ADHD，除了病史詢問和問卷評估，有時候我們會建議可以做 CPT（Conners 持續注意力測驗）這類的電腦化注意力測驗。這類工具的好處除了提供客觀的評估標準外，對於孩子而言，更重要的是可以提供更細節的執行功能解析。
施測過程中孩子會坐在電腦前約15分鐘，根據螢幕指示操作各種按或不按的動作。電腦會精準記錄：反應時間的快慢與穩定度；該按卻漏掉的次數；不該按卻按下去的次數；隨時間進行，表現有沒有變差。
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為什麼需要這樣測？因為「注意力」不是單一能力而是一組複雜的認知功能：
持續性注意力（能不能持久）
選擇性注意力（能不能忽略干擾）
警覺度（反應夠不夠快、穩不穩定）
衝動控制（能不能忍住不反應）
即使同樣是ADHD，每個孩子專注表現不好的原因和形式也不盡相同。透過結構化測驗，可以讓我們對孩子認知情況有更完整的側寫。進而對他的困難有更完整的評估，也更有機會對症下藥，安排個人化的藥物使用及行為改善策略。
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