年輕愛運動也可能猝死 醫揭「隱形心臟病」警訊

中華民國心臟學會今發佈台灣最新肥厚型心肌病變治療指引；醫師提醒，肥厚型心肌病變可能潛伏在年輕、熱愛運動的人身上。（中華民國心臟學會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕許多人以為心臟病是高齡或三高族群才需要擔心的問題，但其實部分心臟疾病可能潛藏在年輕、外表健康，甚至熱愛運動的人身上。肥厚型心肌病變（HCM）就是其中代表性疾病之一，更被視為35歲以下年輕運動員猝死的重要原因之一。新版治療指引除強調早期辨識潛在患者，也將新型標靶藥物列為第一線治療。研究顯示，新藥可改善30％至60％患者症狀與運動能力，目前也已納入健保給付。

中華民國心臟學會理事長李貽恒今（15）公布台灣最新肥厚型心肌病變臨床治療指引，除了重新整合診斷流程與治療策略，也首度將新型「心肌肌球蛋白抑制劑」納入一線治療建議，希望提升國內整體照護品質，讓患者能更早被發現、及早接受治療。

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肥厚型心肌病變是常見的遺傳性心臟疾病，主要是心肌異常增厚，可能影響心臟收縮與舒張功能，並依左心室流出口（LVOT）是否阻塞，區分為阻塞型與非阻塞型。其中，阻塞型患者因血流輸出受阻，活動時更容易出現心悸、胸悶、頭暈、喘等症狀，嚴重甚至可能突然暈厥。

根據國內外研究，約有超過3成35歲以下年輕運動員猝死，與肥厚型心肌病變有關，也讓這項疾病被視為年輕運動族群的隱形殺手。

亞東紀念醫院心臟內科醫師吳彥雯表示，肥厚型心肌病變早期症狀不明顯，像是胸悶、心悸、頭暈或運動耐受下降，常被誤以為只是壓力大、太累或體能不好，因此容易延誤診斷。她分享，一名陳姓患者過去常出現臉紅、心悸等不適，某次甚至突然胸痛，一度以為是食道問題，後來才確診為心肌肥厚。

她指出，過去阻塞型肥厚型心肌病變治療多以β阻斷劑、鈣離子阻斷劑等藥物控制症狀為主，但對疾病本身改善有限，患者仍可能長期受胸悶、喘、疲倦困擾。若藥物效果不佳，過去甚至需要接受外科心室中隔切除術或酒精中隔消融術等侵入性治療。

不過，近年醫療出現新突破。新型標靶藥物可直接作用於疾病核心機轉，透過調節心肌過度收縮狀態，改善左心室流出口壓力差與運動能力。研究顯示，可改善約30％到60％阻塞型肥厚型心肌病變患者的症狀與功能表現。吳彥雯表示，陳姓患者接受新治療後，從原本走路就喘、胸口緊繃，到後來已能慢跑1公里，生活品質明顯改善。

台北榮民總醫院心臟內科醫師余文鍾指出，新版治療指引也特別強調「潛在阻塞型」患者的早期辨識。因部分患者在休息狀態下檢查未必出現明顯阻塞，但運動或刺激狀態下才會出現動態性阻塞，因此建議高懷疑個案可進一步接受誘發試驗，避免錯失治療時機。

他強調，臨床思維應從過去「等症狀惡化」轉為主動找出高風險患者，透過早期診斷與精準治療，降低猝死風險。目前新型心肌肌球蛋白抑制劑也已納入健保給付，患者可望獲得更多治療選擇。

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